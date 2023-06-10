解放軍對頻繁抵近偵察的美國戰機與軍艦不再容忍，採取尾流擾亂甚至「鬼切」戰術逼迫美軍進行迴避；美方除了公布影片譴責解放軍行為「不專業」與「侵略性」外，卻並沒有減少窺探大陸周邊海空域的行動，迫使中俄進一步展開了聯合軍演，目的顯然就是要對美國以及其扈從國日韓示威。

最近，華府又傳出消息，布林肯可能於6月下旬訪中，為財政及商務部長未來訪中會談鋪路；但一如既往，報道又說一切都還在未定之天，因中方不願接受美方為兩國「加裝護欄」的努力。

美國一方面對中全面圍堵、步步進逼，另一方面不斷呼籲中方開啟溝通的大門，這究竟是在幹甚麼呢？其實很簡單，美國政壇現在反中已成顯學，民主共和兩黨唯一的共識，就是將中國視為21世紀美國最大的敵人，所以美國必須全面壓制中國發展。可是拜登也深知，中國不會坐以待斃，必然也會展開反擊，而如果雙方沒有事先談好遊戲規則，隨時擦槍走火，那就是人類史上第一次，可能也是最後一次兩個核武大國的全面戰爭。

為了避免核戰爭，拜登政府亟需得到與中國達成共識的管道，可對中國來說，除非美國先緩解對中國在各方面的施壓，雙方根本沒得談。偏偏這時如果拜登放鬆壓力，不僅日韓台都將質疑美國是否不再值得信賴，就連美國內部都會有巨大反彈，對想競選連任的拜登來說，撤回對中國施壓，意味着他將與連任說再見。

所以，原本想藉由壓力讓習近平屈服的拜登，現在卻面臨進退兩難的尷尬狀態。中國顯然已識破拜登的詭計，當然不會退卻，拜登如果硬着頭皮也不退縮，那麼實質的衝突恐怕近在眼前了。