前文略談「國格」，意猶未盡。其實，一個國家，不能獨立自主，一味盲目倒向所謂「大國」，狐假虎威，盡顯奴才之相，一定不會有甚麼好結果。「人必有所不為，而後可以有為」，不知「國格」為何物者，不知何謂「有所不為」，但知處處搖尾乞憐，其實自己國家如果奮發圖強，根本不必做到「輕浮急躁，淺薄外露」咁Cheap。

呢，當今之南韓和英國，就係一面倒向老美，以為山姆大叔放個屁都香過人！南韓和英國都是「沒有大籌碼，卻想大交易」之徒，換言之，就是不自量力。南韓總統今年4月訪美前，竟然如打了雞血，喺公開場合大言炎炎：「台灣問題不僅僅是中國大陸和台灣的問題，像半島南北之間的問題一樣，視為全球性問題，絕對反對武力改變台灣海峽現狀。」從這番話可看出尹錫悅嘅狂妄無知，這是南韓政府喺涉台問題表態上惡劣嘅先例，為討好拜登政府「打台灣牌」。尹錫悅以碰開場，以和結局！當正自己係「賭聖」？甚麼「絕對反對武力改變台灣海峽現狀」，這話老美尚且未敢直言，尹錫悅卻冇大冇細？可見佢完全係一個盲毛，當今國之強勢，係中國吖！懵佬！

至於「日已落國」英國，43歲嘅英相辛偉誠日前到白宮與美國總統拜登會談，係佢去年10月上任後第5次見拜登。之不過，今趟另有要務，就係今個秋天英國將主辦首場針對AI安全嘅全球峰會，辛偉誠利用華府之行，希望拜登同意參加峰會，並推動英國成為監管AI技術嘅中心。仲有，恐怕就係游說拜登支持英國國防大臣華禮仕競逐下任北約秘書長。辛偉誠此趟訪美之行，可謂「任重道遠」，問題係美國乜都講自家「優先」，更何況80歲嘅拜登霎時點記得咁多？擺明虐老啫！