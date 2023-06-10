日本東京電力公司將從福島第一核電站移除剩餘的核燃料，計劃在2031年前從1、2、5和6號機組的核燃料池中移除所有燃料棒，並在2040年或2050年前從1、2和3號機組的反應堆安全殼中移除剩餘的熔融燃料碎片，估計整個密集清理計劃，將在30至40年內完成。

日本不理會全球多國反對，一意孤行，肆意排放核污水落海！上月在福島第一核電站港灣內捕獲的海魚「許氏平鮋」（black rockfish）被驗出體內放射性元素超標，「銫」的含量超標180倍，但是日本東京電力公司仍準備在今夏排放核污水入太平洋。日本傳媒揭露6月5日它已開始向核污水排海隧道注入約6,000噸海水，將嚴重破壞海洋生態，引發海洋大災難，危害全球。

「銫」是核爆炸或鈾燃料元素分解後的產物，人體體內或附近環境有高濃度的放射性銫會導致惡心、嘔吐、腹瀉、出血、昏迷甚至是死亡。去年2月，福島出產的許氏平鮋因放射性銫超標14倍被禁售；今年2月，福島縣附近海域捕撈的鱸魚體內檢測出銫-137含量超標，當地海鱸魚被禁售。

根據德國海洋研究中心的電腦計算結果，福島核污水從排放之日起，57天內放射性物質就將擴散至半個太平洋區域，3年後美國和加拿大就將遭到核污染影響，10年後蔓延到全球海域，對海洋環境、漁業資源、食品安全和人類健康產生重大影響。

國際原子能機構理事會中國理事強調，福島核污水總量之大、成分之複雜、處置周期之長史無前例。處理後的核污水中仍有多種放射性核素含量超標，成熟性和有效性有待驗證。日本妄圖掩蓋核污水排海危害，在未對有關技術和淨化裝置長期可靠性進行驗證的情況下強行推進排海計劃，不可接受。

中國常駐國際原子能機構稱，日方在沒有充分論證排海以外其他處置方案的情況下，從一己私利出發，單方面決定將核污染水向海洋一排了之，這將使福島核事故污染風險轉移到鄰國和周邊環境，進而導致全世界、全人類受到二次傷害。

日本前首相鳩山友紀夫認為，目前的處理技術不能完全去除核污水中的放射性物質，在處理技術完善之前，不應排入大海。另外，有本港立法會議員強調既然日本執意排放核廢水，應即時禁止日本漁農產品進口本港。

多國政府及民眾齊聲斥責日本一意孤行，為了一己私利，危害全球，製造生態大災難，必須予以強烈譴責。筆者敦促日本正視國際社會的關切，承擔起應有的責任，認真履行國際義務，與包括鄰國在內的利益相關方進行充分和有意義的磋商，充分研究和討論除排入大海以外的最佳處理方案，確保核污水的處理方式科學、公開、透明、安全，並接受嚴格的國際監督。