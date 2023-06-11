功夫茶：精神健康勿忽視　加強支援莫遲疑

上回講到，活喺香港實在太壓抑，市民人人有煩惱，根本唔開心！有煩惱，自然有壓力；壓力過大，除咗唔開心之外，仲會影響精神健康，一個唔覺意，好容易患上精神疾病。本來有病都唔係大問題，又唔係絕症，咪醫囉，只要接受適當治療，唔會話影響生活。之不過，現今嘅香港，無論係政府對於精神病患嘅支援，抑或市民對於精神健康嘅認識，都嚴重不足。精神健康問題屢被忽視，病患只能夠屈住屈住，積積埋埋遲早爆煲，咪發生一宗接一宗嘅悲劇。

呢嗱！後知後覺係港府施政「特色」，早排鑽石山發生駭人兇殺案，疑兇被揭發有精神病紀錄之後，當局卒之識得重視精神健康問題。精神健康諮詢委員會前日召開緊急會議後，當局提出咗10項改善建議，主要包括增加人手以優化個案經理同嚴重病患嘅比例，探討為病患處方較新同副作用較少嘅藥物，縮短第一優先新症輪候時間；同時，又建議為有需要嘅市民提供精神健康評估，加強對有需要人士嘅支援，加強對社區精神健康服務單位社工嘅培訓等等。啲建議真係多到數都數唔晒，簡單嚟講，就係加強呢樣、加強嗰樣，咪即係以前瓣瓣都唔掂囉！

10項建議當中，最重要梗係優化個案經理同嚴重病患嘅比例，同埋縮短新症輪候時間啦。眾所周知，家陣醫管局精神科專科門診輪候時間長得離譜，做得個案經理，個個花名都改成「Alexander」，即係壓力山大，誇張啲講句，直情大到令人擔心啲個案經理會唔會遲早變埋病患！並唔係佢哋工作唔上心，而係病患太多，好難花太長時間喺每名病人身上，被迫蜻蜓點水咁，好容易就忽視咗一啲唔明顯嘅危險信號。

雖則話建議都唔錯，但流於表面，有冇成效呢，都要睇港府做成點。好似話增聘人手咁，現時專業人才有幾短缺就大家都知，當局霎時間去邊度聘請呢？又好似話要縮短新症輪候時間咁，如果人手唔增加，咁點縮短呢？會唔會導致舊症覆診間距被擴大，或者新症治療時間被縮短咁呢？講就梗係天下無敵㗎，最怕做起上嚟有心冇力嘛，當局唔能夠淨係識得設定目標，否則壓力就會落喺前線醫護身上。相比之下，有行會成員認為可以安排精神科護士或家庭科醫生去跟進輕症患者，聽落去就比較「接地氣」，只不過係咪可行呢，都需要深入研究。

值得一提嘅係，各界呼籲市民唔好將精神病患同暴力掛鈎，標籤化精神病人，反而應該多啲關懷，對精神病患提供更多支持。呢樣聽落好似好「行」，但呢樣好重要！正因精神病患屢被歧視，先搞到好多患者諱疾忌醫；咁缺乏治療，又點會康復呢？精神病只係眾多疾病嘅一種，又唔會傳染，平常心面對就係，唔使搞到太複雜啦！