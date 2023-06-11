世界視線：德國經濟陷衰退　歐洲難有好日子

歐洲在德國嚴峻的經濟處境下，陰霾密布。歷史上，當德國經濟興旺，全歐受益，但當德國經濟打噴嚏，歐洲經濟就大感冒，因為德國這個佔世界GDP 3%的第四大經濟體，經濟體積已是歐盟近30%，也是其供應鏈基礎。

德國正面對經濟衰退，其GDP連續兩季錄得負增長，雖然去年至今年的暖冬，能源價格下跌已大量改善了當地的經濟危機，但去年第四季德國GDP依然跌了0.5%，今年第一季再跌0.3%。更可怕的是，有關展望可能更差，其中一個主因是通脹率還在6%，而工會及大機構議定的今年增薪幅度已追不上通脹，故此估計社會消費力繼續收縮，嚴重影響整體經濟。

儘管德國政府推出一系列交通津貼計劃，也推行能源補貼政策，但補貼遠遠不足支付漲幅，消費信心持續低迷。2023年第一季度，德國私人消費支出已比去年減少了1.2%，特別是食品、衣物及燃油方面的消費都減少。

德國在新冠疫情過後，以及因俄烏戰爭推行制裁禁止俄羅斯平價能源入口，結果導致德國燃氣及石油價格均是美國的一倍，出現高通脹及生產停滯，德國成為歐盟經濟復甦最差的成員國之一。國際貨幣基金組織更預計，2024年及其後幾年，德國經濟在G7之中，也可能表現最差。

國際能源署亦警告，如今國際能源價偏低，加上去年冬天及今年春天異常溫暖，歐洲能源蓄量因此偏低，很有可能應付不了來年的能源需求，將使通脹及經濟更惡化。

德國政經界當下最大的憂慮，正正是中美貿易戰，因為不論中美都在嘗試加強內部生產，逐漸減少輸入德國產品，最明顯例子是中國汽車的出產及銷售，已經把德國大眾汽車從世界第一位擠下來了。

由於德國計劃到2030年大量應用新能源，使部分工業無法支付預期增加的高能源成本，除了有不少先知先覺的大企如拜耳、BASF、寶馬等已外逃，最近更有調查指六分之一企業也在計劃遷出德國。最有趣的是，德國股市DAX指數於2022年9月的低位僅在12,000點之上，如今已升至近16,000點高位，股市在兩季負增長下，為何還能升了近25%？原來理由是愈多德國企業出走，它們就愈賺錢，股市反映它們的成就，不是國內經濟衰敗及失業嚴重。但德國國內經濟衰敗，歐洲往後也沒好日子過。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻