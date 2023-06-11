娛圈單打：餘情未了去又來 情陷愛迪生不改

鍾欣潼（阿嬌）出名靚女，同時出名情路崎嶇。最轟動當然係同陳冠希（Edison）的一段情，「艷照門」將她如日中天的事業一鋪打殘，清純形象蕩然無存，只能轉往內地發展。其後下嫁台灣靚仔醫生，可惜閃嫁閃離，至今依然單身。

好啦，前塵往事數完，講番近況。話說阿嬌被拍得與好友周揚青聚會，離開時同一名中性打扮的女子走在一起，期間有親密互動，細聲講大聲笑之餘，對方更情難自控攬實阿嬌錫了面珠仔一啖，阿嬌表現受落，瀰漫一片曖昧氛圍。

最弔詭的是，該名中性打扮女子，歪嘴一笑，竟然恍如Edison翻版！嗱，呢位翻版愛迪生乃係內地網紅，名叫皇甫聖華，連名字都零舍不同！有指她家境富裕，社交網坐擁超過225萬粉絲，不時大晒名車、名牌、豪宅，又同圈中人稔熟，並自創時裝品牌，甚至踩入演藝界拍劇，瓣數多多。

網上有不少翻版愛迪生的美照，嘩，真係乖乖不得了，活脫脫就係當年Edison翩翩美男子的模樣！唔通咁多年過去，阿嬌始終難忘舊情，不惜搵愛的替身？

正如口痕友話齋，以阿嬌口味，連睇直播都豪花5位數打賞小鮮肉，不愛男兒愛女兒的可能性近乎零，但係咪難忘舊愛就好難講，始終男人不壞，女人不愛，阿嬌亦曾在訪問中直認，Edison一度係佢嘅最愛。講真，全盛期的Edison天下無敵，對比今日變成滄桑大叔，令人唏噓。歲月雖然像把屠豬刀，但對阿嬌毫無影響，年過40一樣美若天仙，可見上天公平，情路不順，但美麗如昔，補番晒啦。