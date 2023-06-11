由俄羅斯控制、烏克蘭南部赫爾松州新卡霍夫卡水力發電站水壩日前遇襲決堤，洪水淹浸下游，數以萬計家園頓成澤國。俄烏雙方互斥是對方所為，誰是誰非難下判語，惟俄方確有過數次被對手質食死貓的前科，以彼之道還施彼身亦非不可能。

就在水壩遇襲後，美媒火速請來工程及炸藥專家進行分析，指出從圖片及影片觀察所得，依大壩的斷裂情況來看，認為很有可能是有人蓄意從內部引爆。這種沒有直接說出「這是俄羅斯幹的好事」，技巧十分上乘，因外界會想到赫爾松州既已是俄控之地，烏方要在水壩做手腳難度不小，這等於宣布是俄軍炸毀水壩、水淹民眾，令人齒冷。

烏克蘭安全部門更公開報稱經攔截得來的通話，聲稱是兩名俄羅斯士兵的談話，其中一人指是「我們的人」破壞水壩，未料下手太重，破壞程度超出預期。這突如其來的通話流出情節甚具膠劇影子，加上烏方拒絕透露關於錄音的基本資料，更讓人只能聽古唔好駁古，難以考據真偽。

若心水清的話，或許會留意到美媒日前報道，某個歐洲國家的情報部門早於去年6月，已經與美國中央情報局分享情報，顯示烏克蘭一支由6人組成的特種部隊計劃破壞北溪天然氣管道。結果北溪管道同年9月被炸，當時俄烏也是互指是對方所為。當然，烏克蘭迄今未正式承認責任，惟瑞典的調查報告則敏感得無法公告天下，這是何故？

去年3月，俄軍控制的扎波羅熱核電廠遭炮擊，俄烏互相指摘，烏克蘭外長庫萊巴形容核電廠一旦爆炸，威力將是切爾諾貝爾核災難的10倍。6個月後，烏克蘭武裝部隊總參謀部終於承認炮擊核電廠。只有立即停戰，進行和談，讓俄烏中的好戰分子都沒機會再耍手段，百姓才能免於受罪。