近年政府隔三差五就說要大力推動本地創新科技產業，但當局推行了7年的電子支票，日前卻被傳媒揭發使用率低，去年平均每月簽發的電子支票只有傳統紙本支票的0.62%，大部分市民聞所未聞、用所未用。

港府推廣電子支票，結果得個吉，奇怪嗎？不奇怪！猶記得政府10多年前推動數碼聲音廣播，說音質好，不過要換新的收音機。多個頻道在2012年陸續啟播，但持牌人到2015至2016年間已交還給政府。數碼廣播玩了幾年，又有多少人聽過？

說白了，夕陽就是夕陽，不會變朝陽。2012年智能手機逐漸普及，各種社交媒體陸續湧現，廣播已成為夕陽產業中的夕陽，退出歷史舞台是必然的。同樣道理，現在各種電子錢包大行其道，港府還在傳統的紙本支票身上做文章，以為將紙本支票電子化就是創新。這種自以為是的創新，令人看了不由覺得好笑。其實，由政府推動技術創新從來都沒有好結果。綜觀中外，政府的角色一向是營造良好的環境，人和企業才是技術創新的推動力。美國現在掀起的AI革命，就是初創企業搞出來的。

至於內地，早年發布的《關於制定「十四五」規劃和二○三五年遠景目標的建議》，也明確提出要強化企業的創新主體地位，以及發揮企業家在技術創新中的重要作用。而香港官員、議員早前北上深圳，都是去華為、比亞迪看創新。

說到底，政府應該下大力氣打破經濟的寡頭壟斷，營造有利創新的大平台、大市場，才是正道。問題是，現在香港一潭死水，經濟產業集中、企業不求上進，大家一講創新就覺得政府應該「做啲嘢」，政府只好扮創新當交差，一句講晒：嘥氣。