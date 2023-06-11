烏克蘭新卡霍夫卡大壩潰堤，不僅影響下游數萬民眾生命財產安危，而且可能引發嚴重的生態浩劫；不出所料，烏俄雙方都指控是對方所為，只有美國一反常態沒有立即認定是普京的陰謀，而是相當保留地表示尚未確定是誰炸了水壩，讓人產生了許多想像空間。

但台灣的綠色媒體則忙不迭用「攻擊三峽大壩牽制中國？ 學者：我有能力但不這麼做」的聳動標題，重提轟炸三峽大壩的老調。

不過仔細察看新聞的內容，卻發現該文先是說2004年美國的「中國軍力報告」就提到了攻擊三峽大壩的說法，而台灣雲峰導彈射程長達1,200至2,000公里，速度高達6倍音速，擊中三峽大壩毫無問題，跟着便引述了某學者的一段話，似乎是該學者為雲峰導彈可擊毀三峽大壩背書。

好笑的是，實際上該學者說的卻是「攻擊水壩是人道問題，我個人持反對態度，國際法特別是日內瓦公約規範，攻擊這種目標違反國際法，第二是軍事上沒必要，台灣是守勢作戰。」也就是該學者不但沒有說雲峰導彈可以擊毀三峽大壩，還認為這根本就不該是個選項。三峽大壩是否能被常規導彈所擊毀，過往的討論實在太多，這邊就不浪費篇幅；重點是台灣綠色媒體的膝蓋反射式報道暴露出的心態，那就是時不時就要強調台灣很強很猛，隨時能夠給大陸迎頭痛擊，只是現在不想做罷了，這種阿Q心理實在是令人可悲又復可笑。

反觀過去一樣把烏俄戰場上所有罪惡以膝蓋反射式歸咎於俄羅斯的山姆大叔，這次不僅沒有跟風指摘，還同時用媒體帶出北溪管道可能是烏克蘭特種部隊炸毀的風向，看來丞相又要起風了，這次風吹的恐怕會是不一樣的方向。