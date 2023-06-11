「偉大人物的特權是從陽台上觀察災難」，這句名言似乎並不適合力爭重奪白宮寶座的前總統特朗普。現年76歲嘅特朗普，本月14日就係佢77歲生日，之不過同佢「賀壽」嘅就係連串官司。本月8日證實因涉不當處理機密文件被起訴，本周二將喺佛羅里達州邁阿密嘅聯邦法院出庭，成為美國首位面臨聯邦指控嘅前總統。

據報控罪包括未經授權保留國家安全文件、妨礙司法公正、作出虛假陳述等。特朗普誓言自己完全無辜，出庭時絕不認罪。佢涉不當處理機密文件案，面臨嘅控罪鑊鑊甘，像妨礙司法公正，罪成最高可判囚20年；未經授權保留國家安全文件，罪成最高判囚10年。特朗普除了私藏密件案外，還有其他官司纏身，忙得不可開交，要言之，今明兩年，特朗普唔係喺法庭，就係喺上法庭嘅路上！

呢單私藏密件案，近日有報道爆料稱，檢方取得一段特朗普嘅錄音，當中佢承認離開白宮後，保留一份國防部機密文件。特朗普嘅競選及法律團隊均未有回應。呢單案顯然十分棘手，特朗普因此案遭控告後，其兩名律師於本月9日宣布離職，不再參與此案工作；同日特朗普透露，其一名前助手亦因此案被起訴。呢位前助手瑙塔離開白宮後，便轉赴特朗普被發現私藏密件嘅海湖莊園擔任私人助理。據悉，瑙塔被指與特朗普串謀，保管從白宮帶走嘅機密文件，避免聯邦大陪審團發現。FBI去年8月搜查特氏位於佛羅里達州嘅私人別墅海湖莊園，帶走約1.1萬份文件。

特朗普今趟水洗唔清！有指資本主義制度係配合以清教徒嘅勤奮和無私奉獻精神，才有這百年嘅成功。可惜呢種精神已被「美國優先」所取代，加上如特朗普之流只知「利己」，美國精神已一文不值。