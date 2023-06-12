美國國務卿布林肯再三求見中國，似乎終於獲得回響。美媒言之鑿鑿聲稱，布林肯將於本月18日訪華，惟北京至今仍是冷處理，不置可否。顯而易見，現在是皇帝唔急太監急，美國有求於中國，而非中國有求於美國，北京當然歎慢板。

那麼，究竟美國急甚麼？答案不難猜測。目前的美國可謂一團亂麻，狀況百出，雖然提升美債上限獲國會通過，總算解決了燃眉之急，但獲提高的1.1萬億美元美債如何消化，便成為拜登政府刻下必須解決的問題。單靠國內金融機構吸納並不足夠，「玩吓手」又引起銀行爆雷，美國自然要對準國外促銷。G7盟友固然會被「揼心口」，但中國才是實力最雄厚的潛在買家。布林肯此行肯定會要求中國買債，以及停止或最低限度放緩拋售美債。

此外，俄烏戰爭持續膠着，誰也佔不了便宜，俄羅斯控制的赫爾松地區新卡霍夫卡水壩突然被炸，令局勢更加波譎雲詭。隨着美國大選逼近，拜登繼續無止境支援烏克蘭，猶如財政黑洞，對選情肯定不利。如何用一個體面藉口退場，最好是迫使俄羅斯作出一定的妥協，當中若沒有中國的助力，肯定是不可能完成的任務。

至於中美軍事溝通完全斷絕，美國完全摸不透中國，解放軍最近兩次對美軍進行攔截，一次在南海領空，一次在台海領海，俱教美軍大吃一驚。美國目前還未能跟中國全面翻臉，一旦兩軍擦槍走火，局勢超出美國掌控，後果難以估計，布林肯肯定要在軍事溝通方面穿針引線。

中國當然對美國所求了然於胸，現在就看美國有多少誠意。北京不斷強調台灣問題是不可逾越的紅線、是中美關係的第一顆鈕扣。中美若能會面，台灣必然是被交易的籌碼。