近日，台灣總統蔡英文又遇上尷尬場面，她到高雄勗勉南部駐軍，在現場以無線電與飛行員和導彈連連長通話，過程卻突然被打斷，傳來了一段疑似是解放軍的喊話，說：「注意，我是中國空軍，你已侵入中國領空，嚴重侵犯我國主權！」小英登時不知所措，在旁的戰管單位主官趕緊上前，關掉相關頻道，事件才告平息。

蔡英文本想與台島士兵通話，線路卻接到解放軍處，這種情況若然屬實，只有兩種可能性，最後不論是哪一種，都足以讓台灣軍人在青天白日之下，尷尬得滿面通紅。第一種可能性，是台軍的通訊設備落後，無法自主控制，意外地接通到解放軍的頻道；第二種可能性，是解放軍電子戰的技術高明，可以隨意傳送出干擾電波。

兩種可能性之中，又以第二種的問題更嚴重。一直盛傳解放軍的最強武備不是航空母艦，也不是東風導彈，而是神秘莫測的電子干擾技術。2021年，美軍最頂級的「海狼」級核潛艇巡弋南海，潛行到深海時，卻突然撞到山脈，導致十多名船員受傷。今日一輛普通汽車都能夠自動導航、自動駕駛，造價達30億美元的「海狼」級潛艇竟然會在深海撞山，此事難免讓人懷疑，當日這艘美軍的海底霸王，是否栽在解放軍的電子戰中。

同類疑案，2022年初在台灣空軍身上亦曾發生。當日事發時天朗氣清，最適宜飛行，空戰員陳奕正在駕駛F16V戰機作投射訓練，但戰機突然急速墜海，就連求救信號也沒發出，情況跟「海狼」潛艇的意外一樣，至今仍是撲朔迷離。假如解放軍的電子技術當真如此神乎其神，近日蔡英文經歷的「電波驚魂」，就不是意外，而是一次來自大陸軍方的警告。