英媒引述知情官員報道，指歐盟考慮禁止成員國採用華為5G設備，除聲稱當中存在安全風險，更警告依賴中國產品將付出如同依賴俄羅斯能源的代價。足見歐盟緊跟老美屁股瞎反華，就連比喻也是不倫不類，錯得交關。

在俄烏衝突爆發前，俄羅斯向歐洲輸送能源，一賣一買行之有效，倘有對歐洲國家構成所謂這樣那樣的安全風險，斷不會一直相安無事。惟當某大國在背後煽風點火，令歐洲與俄國關係緊張、破裂，美國即成功攝位向歐洲以高4倍的價錢出售天然氣，肥過肥仔水；這還未計有單位乾脆炸毀北溪管道，斷了歐洲的俄氣希望。歐洲上了寶貴一課仍懵然未醒，歐洲的危險正是因其不辨忠奸而起。

若然還有知情官員引述所謂警告，指應多加提防中國產品，否則或重演歐洲依賴俄羅斯能源的故事，因此必須在5G範疇上消除相關地緣政治風險。除非這是曲線暗示某大國正施展離間中歐關係的奸計，趁機撈油水做世界，以便令該大國長年受債務違約困擾的死症，最好得以變成肥到着唔到襪，否則真的難以理解此等警告究竟是在噏乜。

縱然歐盟曾發出指引，建議成員國在核心電訊網絡設備上限制或排除華為等高風險5G供應商，惟只有三分之一歐盟國家積極響應。畢竟美西方搬弄的所謂安全風險憂慮缺乏實質有力證據支持，情況就似攝影技術初問世時有人謠傳會攝走靈魂，說得鬼影幢幢，拍個照、使用中國的5G技術是否真有安全風險？各人有各人看法，謠言止於智者。

何況中國在5G技術上位居世界前列，這是事實，美西方吹奏的奪魄勾魂安全風險則始終未見實例，反而美國竊聽南韓、德國等卻是機密文件所踢爆。歐盟是愚不可及，還是斯德哥爾摩症候群？