娛圈單打：橫豎都係講平權 不如試吓黃人魚

迪士尼真人版電影《小魚仙》正在上映，可惜票房失利，尤以內地最慘淡。目前只收2,000多萬元人仔，比另一真人版迪士尼電影《美女與野獸》接近6億元的票房，相差何止十九幾條街。香港票房同樣一般，即使歐美票房較佳，也是毀譽參半。看來，荷里活矯枉過正的政治正確，已成了票房致命傷。

平情而論，《小魚仙》製作認真，海底王國非常壯麗，特技效果也很悅目。更不必說，女主角Halle Bailey擁有天籟之音，歌聲繞樑三日。但很可惜，這一切都是真人版迪士尼電影的基本動作而已，只有這些並不足夠。

從選角開始，外界便對「黑人魚」很有意見，特別是Halle Bailey絕非典型美女，同深入大小朋友腦海的小魚仙形象完全不符，觀眾無法投入，票房當然大打折扣。正如有口痕友話齋，與其都係搞搞新意思，不如換上黃皮膚的中國美女來演，票房肯定亮眼得多。

再講吖，女主角為了一個只見一面的男人，不惜同家人鬧翻，盲目放棄自己的聲音和權力，放諸大講男女平等的今時今日，實在不合時宜兼教壞細路！難怪已為人母的英國唱作女歌手Paloma Faith激動爆粗勁鬧！

荷里活左膠當道，言必稱種族平等，但卻走火入魔，完全脫離市場口味。沒錯，由黑奴血淚史開始，白人的確欠了黑人，左膠們出於贖罪心態又好，表現大愛平等又好，不斷推出以黑人為主角的電影，連早前的真人版《木偶奇遇記》，「藍仙子」竟然也變成粗壯黑人，顯然毀了大小朋友三觀，觀眾點可能賣帳！