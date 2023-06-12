功夫茶：狗隻逍遙停機坪　機場安檢響警鐘

真係絕！想不到一隻狗狗都如此有個性，竟可以獨自逍遙機場禁區，在雨中漫步約兩小時，停機坪獨行，也不必相送！反正香港治安不靖，日日刀光血影，老狗也呆不下去了，「但使主人能醉客，不知何處是他鄉」，再見，香港！

各位，功夫茶見到茫茫一片停機坪，竟有狗狗獨自逍遙散步其上。呢嗱！有市民向本報報料，指本月10日喺機場看見有狗隻出沒，當時正值下雨，但見狗狗孤身一個喺雨中漫無目的徘徊。機管局回覆本報查詢指，有狗隻誤進機場停機坪範圍，已即時通知漁農自然護理署到場處理，涉事狗隻約兩小時後已自行離開停機坪。機管局於回應中就話，於當日早上約10時15分接獲報告，有一狗隻通過車輛檢查閘，誤進機場停機坪範圍。

局方又話，隨即通知漁護署到場處理，並全程追蹤監察，而狗隻於下午約12時15分自行離開停機坪範圍，其後由機場保安人員安排交還狗主。事件期間機場運作大致正常。機管局講得輕鬆，完全癲癲哋，唔知死！大家用腦諗吓，依家隻狗狗天地「任我行」，喺停機坪逍遙遊約兩粒鐘，萬一有飛機要降落，忽然見到有狗隻雨中漫步，究竟會作出乜嘢反應？若然狗狗忽然走入跑道，又會否構成降落危險呢？種種疑問，都叫人捏一把汗！

據了解，涉事狗狗並非跟主人「出遊」而誤闖禁地，而係一隻來自東涌嘅走失狗狗。事件引起大眾關注航空安全問題，質疑機場部門或有關當局是否需要進一步加強把關，一次意外冇事唔等於次次意外都咁好彩。機管局亦提到，據指車輛通道當時有車輛正接受檢查，而閘口升起時狗狗乘機進入。阿哥，隻狗並非迷你芝娃娃，而係隻頗大嘅唐狗，咁都睇唔到，唔通真係鬼捂眼？

呢嗱！事件雖屬罕見，之不過2016年12月20日有類似事件出現，當日有兩頭野豬4小時內先後闖入停機坪，職員擔心會衝出跑道危害飛機升降安全而報案求助，最終4名執法人員用盾牌將其中一隻野豬壓着活捉，另一隻跳入海游水逃去。機場工作人員形容事件罕見，機管局調查野豬如何潛入機場。惟事隔近7年，再有外來動物闖入機場，當局有關部門把關問題令人擔憂，機場安檢無疑再敲響安全警鐘！

見微知著，咁大隻狗都輕易通過車輛檢查閘，都實在好兒戲啫！狗狗闖得過，野豬一樣闖得過，說不定大笨象都冇問題，最好笑嘅係，等漁護署來處理期間，機管局點解唔搵保安捉隻狗狗或趕佢離開，而係任佢雨中漫步成兩粒鐘，寂寞得要死才自行離開停機坪範圍，事情之荒謬竟有如此者？