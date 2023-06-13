在俄羅斯前線，美國已布置了多地的核戰武器裝備，在意大利、土耳其、德國、波蘭；俄羅斯則只在國境之內，近日準備在白羅斯設置。就規模與地緣戰略位置而言，美國是佔着巨大的優勢。更重要的是，美國核武設置地點都是人家的國土，打起仗來，相互攻擊，不過是俄羅斯與歐洲同歸於盡，美國是隔岸觀火，好待收取漁人之利。

當然，美國害怕的是俄羅斯遠程攻擊美國本土作為核武反制的戰略，但是或許俄羅斯會有所顧忌，不敢全面攻擊美國，還只作有限的局部核戰，便會局限於歐洲。這未必是俄羅斯真正的戰略，而可以是美國的設想，後者存在着許多假設，可能會錯判俄羅斯的意圖與國際形勢。事實上，國際政治的演變往往來自主其事的政客的錯判。

若美國的考慮是如此，它未必不會用核戰術武器攻俄。早一段時候，英國運送貧鈾彈供烏克蘭戰場使用，已帶來鈾污染，這或許是美國在烏克蘭戰場上的「試水」，看俄羅斯反應，看國際輿論反應。結果是各方反應被美國控制的國際輿論抑壓，甚至不成新聞話題。假若下一步烏軍在美國指使下炸了境內俄軍控制的扎波羅熱核電站，以此打擊烏東南的俄軍和俄佔區，便應足以顯示出美國在俄軍不退、普京不妥協或下台的情況下，會進一步啟動核武侵襲。當然，美國的手段是用種種壓迫來使普京無路可退，要動用核武，但如美國在伊拉克戰爭那樣，製造假理由、假證據，首先用核武炸俄境，卻向外辯稱是建基於情報，俄國正準備發動核戰，在俄防備不足之時，先發制人。美國應已有詳盡規劃怎樣發動在歐的核武攻擊俄羅斯。

韓戰時，麥克阿瑟揚言用原子彈炸中國，美國也有計劃用核武攻擊中國，推翻中共政權。只是蘇聯在側，美國不敢妄動。杜魯門把麥克阿瑟調回國，才有韓戰停戰。今天中俄地位倒置，美國用核武攻俄，它會怎樣預料中國的反應？是按兵不動，只作口頭外交？抑或是迅速參戰，與俄一起攻美國本土，順帶消滅日、韓、琉球、關島的美軍基地？當美國敢用核武，不惜冒爆發第三次世界大戰之風險，中國敢不敢打第三次世界大戰呢？面對美國，中共是否還可保有革命初心，抑或變成國民黨那樣，不敢打日本（美國）？若如此，中共以外沒有中共，不抗美，中國肯定淪陷。