烏克蘭總統澤連斯基證實，烏克蘭的大反攻已經開始。這個大反攻，美國、北約幫烏克蘭準備了半年，又是軍援規模空前、先進程度空前，又是軍事技術戰術訓練，烏克蘭更是糾集了30多萬大軍。大反攻前，烏軍小股部隊不斷襲擊俄境，無人機襲擾莫斯科，炸毀大水壩，破壞液氨管道，製造巨大生態災難。

由此觀之，大反攻的聲勢有了，雙方廝殺也頗慘烈，俄羅斯稱幾天內消滅了三、四千名烏軍，擊毀多輛西方支援的坦克、裝甲車、運兵車。烏軍稱已將戰線向前推進了1,400米，收復了幾條村莊。美媒說這些只是大反攻前的小意思，真正的大反攻還沒開始。這之前，澤連斯基面對山河破碎，無數烏軍將士在絞肉機裏血肉模糊，他個人卻活得很滋潤，有聲有色，乃「國際風雲人物」，美國西方又要用他、又要寵他、又要慣他、又要哄他，有時還有些怕他——澤氏索求無度，稍被怠慢就大發脾氣，一通數落。有一段時期，澤連斯基活在舒適區裏，美國西方不能惹他、不能拋棄他，拋棄他等於自找失敗，也沒有合適人選替代他，只能支持他維持現狀，俄羅斯也短期內弄不死他，俄烏之戰呈現無底洞狀。中國為了政治解決烏克蘭危機，勸和促談，也要耐着性子好言好語「做他的思想工作」，這種狀況令澤連斯基更加舒舒服服地飄飄然起來。

可是，這種狀況注定不能長久，美國和歐洲出於利益考慮，不能允許澤連斯基總以武器援助不到位、訓練人員不到位、準備工夫不到位等將早就宣布的「春季大反攻」一拖再拖，拖到夏日炎炎還不動手，於是在美國西方督戰下，大反攻終於開始，澤連斯基不能再賴在舒適區了。

然而，這場大反攻會打成啥樣子呢？從實力和經驗看，大反攻打不出甚麼驚人結果，澤連斯基吹噓大反攻必勝，但啥叫「必勝」？標準是啥？而大反攻的結果只能有二，或是坐下來談，或是引發戰爭升級。