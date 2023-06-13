在美西方長期唱衰和抹黑之下，中國的國際形象被嚴重扭曲乃至妖魔化，一般認為西方民眾對中國的看法應該是負面居多，其實未必。歐洲對外關係協會日前公布一份面向歐洲11國民眾的民意調查結果，近半數受訪者將中國視為「必要的夥伴」甚至盟友，與美國的比例不相上下；將中國視作敵手的比例則沒有達到半數。最值得一提的是，六成受訪者不打算在美國和中國因台灣問題發生衝突後選邊站隊，而是希望保持中立。

這個調查結果反映了一個事實，雖然美西方利用國際話語權，不斷編造謊言，往中國身上潑髒水，但多數歐洲人依然保持清醒，相對理性地看待中國。特別是在台灣問題上，多數歐洲人反對介入的民意彰彰明甚。正如法國總統馬克龍指出，歐洲要減少對美國的依賴，也不要在台灣問題上追隨美國的節奏，避免捲入中美對抗。調查機構也不得不承認，看來歐洲民眾更多是站在馬克龍這邊，不認為中國是危害歐洲的力量，對美國宣揚的意識形態對立並不買帳。

公道自在人心。美國一直把自己標榜為民主典範，粗暴指摘別國「專制」，把21世紀說成「民主與專制」的較量。這種話語術無疑迷惑了不少人，使中國受到各種誤解和指摘。但也有不少人不信美國那一套，尤其當愈來愈多人看穿美國霸權的醜陋本質，對其挑起的所謂民主與專制之爭根本沒有興趣。

中國外事辦主任王毅之前說得很清楚：「一些人擔憂中國會輸出意識形態，威脅別國的價值觀，這完全沒有必要。歷史上的中國就沒有傳教布道的做法，今天的我們也沒有輸出制度和道路的想法。」這就是中方的原則，從不干涉別國內政，只求共同發展，與美國總想將自己一套強加於人恰成鮮明對比，難怪這麼多歐洲人將中國視為必要的夥伴甚至盟友。

人同此心，心同此理，不只歐洲人這樣想，其他地區的民眾也是這樣想。沙特外交大臣日前在會見來訪的美國國務卿布林肯時明言，沙特與美國和中國的關係不是零和遊戲，在與美國保持安全夥伴關係的同時，也會加強與中國的合作。在此情況下，布林肯不得不違心地表示不要求沙特在中美之間選邊站。最尷尬的是，沙特王儲在會見布林肯時，現場只擺放沙特國旗，沒有美國國旗，這是不是一種羞辱？