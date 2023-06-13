台積電是晶片製造業龍頭大哥，被譽為台灣的「護島神山」。去年第3季，股神巴菲特見獵心喜，大舉吸納該公司股票，但到了第4季，卻突然將大部分持股沽出。巴菲特的投資素來長情，甚少短線買賣，在數十日間改變主意，更是罕見罕聞。

台積電去年第3季的平均股價是台幣485元，第4季跌至445元，股神今番短炒，恐怕還得虧本離場。他後來透露，台積電的前景十分亮麗，奈何地緣政治因素急遽轉變，才被迫見險而止。

巴菲特所說的「地緣政治因素」，是指海峽兩岸危機，尤其是擔心解放軍會兵臨台海，吹響統一全國的號角。所謂「一葉落而知天下秋」，股神是投資界翹楚，尚且進退失據，等而下之者，豈不是更加患得患失。投資者對台灣有戒心，難道對中國大陸、香港以至澳門就不會提防？

今年5月，中國內地的出口貿易額急跌，幅度遠超預期，青年的失業人口亦創出歷史新高。中國經濟雖不至於一潭死水，但是暗湧浮現，危機不容小覷，國內外的投資者若然戒慎恐懼，繼續裹足不敢前，勢必影響大中華區的經濟表現。

假如海峽戰爭非打不可，在未來一、兩年內，就會實現祖國統一，此事在不少人看來，即使付出經濟代價再多，也是值得的。但若然北京在短期之內，根本沒有攻台計劃，外面卻謠傳紛飛，嚴重影響投資者的信心，這豈不是太屈、太不值得嗎？近日，巴菲特的清倉對象不只是台積電，也不停在沽售中國電動車公司比亞迪的股票，看來股神是對中、港、台三地都有戒心。北京當真有意攻台嗎？如若不然，就該設法澄清，以安定天下人心。