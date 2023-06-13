台灣2024年大選3位枱面上的參選人當中，最敢直球對決、口不擇言的，當屬民眾黨主席柯文哲了。柯文哲自詡是最能和中美兩方面溝通，也最獲得兩方信任的參選人，但發言屢屢得罪中美。華府兩岸專家葛萊儀在推特上說：「有人能告訴KP（柯文哲）停止談論我嗎？」柯文哲竟回：「你不要扯我名字誰理你啊，你覺得你有多重要啊。」柯的支持者或許聽得很爽，但美國人恐怕就不會這樣覺得了。

而在兩岸方面，柯文哲是唯一承認九二共識就是一個中國的人，只是九二共識在台灣已經污名化，還以「香的大便還是大便」來形容。但他認為大陸在九二共識上定義不明，卻要台灣人接受，自己當選後要親自去問大陸。訪問日本時，柯文哲更說出台灣漁民不要釣魚島主權、只要漁權的驚人之語，雖然他的本意應是漁民只是要捕魚，並沒有要爭奪主權，但也引起軒然大波。而他對謝長廷的卑躬屈膝，以及在符合科學標準下贊同福島排放核廢水的立場，都引起許多人的不滿。

柯文哲素以說話毫不修飾聞名，也因此毀譽參半，過去為了防止暴衝惹禍，還特別安排助理在他說話時負責提醒踩煞車。他的年輕人支持度很高，但年齡層愈高，對他的疑慮就愈深。可以說柯的特立獨行的確讓他容易搶佔媒體版面，人氣居高不下，但負面效應也隨之而來。目前在3位參選人之中，柯文哲民調居次，可是以政黨實力來看，新興的民眾黨卻是最弱的。大選拚搏的除了候選人個人的魅力，政黨在基層的人脈與動員能力也非常重要，在這點上柯文哲就明顯居於劣勢。

總而言之，儘管柯文哲表現得信心滿滿，但外界始終懷疑他能否堅持到登記的那一天？