笑看天下：我看特朗普最終下場-施友朋 評論員

美國前總統特朗普涉不當處理機密文件，被司法部控以37項罪名。佢日前出席共和黨公開活動並發表演說，批評拜登政府對佢採取嘅檢控行動係荒謬和毫無根據，更加係干預選舉，強調自己無做過任何不當行為。

特朗普已表明即使罪成也不會退選，可見佢無畏無懼嘅「英雄本色」依然高昂，這是其性格使然；而佢永不言敗嘅精神亦獲得唔少人力撐，支持度不減反升，「文件門」被正式起訴後，有百多名民眾浩浩蕩蕩開車前往其私人別墅海湖莊園聲援；特朗普亦公開露面，喺活動上獲得「英雄式」歡迎，掌聲雷動！

喺如此多支持者嘅場合，向來口沒遮攔嘅特朗普更加顧盼自雄，佢批評檢察人員作弊，不誠實及腐敗，形容對方係罪犯，必須被擊敗，不可以獎勵他們，又指政敵要不斷製造騙局和政治迫害，阻止佢再當選總統。

今趟司法部控告特朗普嘅罪名，主要涉及故意保留國防資料，當中包括核武計劃機密文件。儘管特朗普仍然嘴硬，表示自己無辜，甚至係「被陷害」，之不過，美國嘅法律專家都指特朗普今次較難脫身，皆因證據顯示特朗普知道自己藏有被當局傳召嘅文件，但一直拒絕交還，並鼓勵代表律師誤導聯邦調查局。法律專家稱，這顯然「斷正」妨礙調查罪名。此外，對於特朗普律師團隊或試圖以檢方選擇性檢控來脫罪，專家指被告必須證明遭檢方以不公平理由蓄意針對，脫身難度很高。

美媒指特朗普若當選總統，其中兩個可能結果係特氏經訴訟成功獲聯邦法院赦免，或是在就職當天遭宣告「無法運用權力和履行職務」而被罷免。依老朽看，前者機會係零，特朗普更大機會係被收監！