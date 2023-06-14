正論：治安民生俱不濟　缺人皆因留人難

今年快過了一半，香港移民潮見頂了嗎？港府破天荒宣布引入兩萬名外勞，人數之多，規模之大，前所未見。單從這一點已可反映，本港勞動人口斷崖式下跌，側面印證了移民潮一直沒有停止。事實上，英國自2021年1月推出BNO「5+1」移民簽證計劃後，截至今年首季，當地政府共接獲17.25萬份申請，當中超過11萬人已抵達英國。精英階層移民，年輕基層出走，背後或許各有原因，但當中最大原因，肯定是港府施政不濟，讓人們失去希望。

移民潮在這兩年達到一個高峰，港府當時不置可否，不是用疫情說事，就是認為香港是國際城市，進進出出十分正常。直到去年10月，特首李家超發表首份《施政報告》，終於承認過去兩年香港流失14萬勞動人口，並提出種種「搶人才」措施。如今搶人才未見成效，卻連基層勞工也告急，雪上加霜，不得不大幅引入外勞。

政府統計處數字顯示，香港去年底的勞動人口只有377.6萬，較前一年減少9.4萬，按年跌幅為2.4%，是有紀錄以來最大跌幅。此外，自2019年以來，香港4年間共流失逾22萬勞動人口，有關數字較特首去年10月所說的兩年減少14萬勞動人口更甚。

別以為移民是中產或專業人士專利，實際上自英國放寬BNO移民簽證後，就連年輕基層也被吸走。有一個真實個案是這樣的，某大企業最近接連有員工流失，過去是中高層員工，今年則以低層員工為主，包括秘書和司機。他們不約而同透過BNO移民英國，有些仍然年輕，移民沒有太大成本，認為可以放手一博；有些雖有妻小，但認為英國教育環境較香港優勝，希望下一代接受優良教育，故即使積蓄不多，一樣移民。

上述情況肯定不是孤例，而是「梗會發生喺左近」的活生生例子。不是說香港幾好都有，點捨得走嗎？為何這一波移民潮卻是絡繹不絕，不但仍未見頂，反而向年輕基層擴散？想深一層，一點也不奇怪。單是教育制度，香港不僅出名「填鴨式」，而且經常改制，家長和學生均無所適從。最令家長擔心的是，黑社會滲入校園，經常利用未成年人販毒或從事其他不法勾當。反觀英國教育出名優良，全世界人才都慕名爭入名牌大學，若香港子弟能考入劍橋、牛津，一登龍門聲價十倍，家長望子成龍心切，正常不過。

當然，香港遜人一籌的豈止教育制度，近年治安急劇惡化，不是周街斬人，就是殘暴兇殺，再不然就是持械行劫，以至假難民勾結本地黑幫作奸犯科，在在教人膽戰心驚。

就在震驚全城的荷里活廣場斬殺案發生不久，牛池灣又有菜檔女職員被斬傷，刀手日前落網，原來又是持行街紙的越南籍假難民。這些只是假難民罪案一景，連同本地黑幫街頭仇殺，暴力斬人案可謂不絕如縷。

例如早前發生的元朗買兇殺人案，七旬死者便是死於南亞刀手之下；上月又有中年男子在元朗街頭遭多名男子追斬，反映「周街斬人」的冰山一角。至於去年6月的中環開槍案，涉案人士均是南亞幫，背後牽涉兩大黑幫販毒利益不均，證明假難民和本地黑幫勾結，已成禍港最大毒瘤。

假難民對本港遺害之大毋庸贅言，港府偏偏置若罔聞，寧願每年耗費十多億元公帑供養假難民，也不考慮設立禁閉式難民營即捕即解，更遑論退出《禁止酷刑公約》。單是這10年來，港府耗費過百億元天文數字養大毒瘤，全部由納稅人埋單，若將這筆錢用於扶貧安老，足以改善許多社會問題。納稅人年年準時交稅，福利全無，反而擔驚受怕，行街擔心遇血案，開門做生意憂慮遭賊匪光顧，香港淪為危城，不心灰意冷走夾唔抖才怪。

再說房屋問題。京官早就提醒，房屋問題處理不好，就會變成政治問題。很可惜，歷屆特區政府都說房屋政策是重中之重，但到頭來無一能夠解決問題，反而危機四伏的劏房愈來愈多，公屋輪候冊大排長龍，無殼蝸牛苦不堪言。現屆政府擺出有為姿態，言必稱「以結果為目標」，搞了大堆花樣，又是簡約公屋，又是私人發展商興建居屋，但實質供應未見特別增加。最令人失望的是，經過「大辯論」拍板落實的粉嶺高球場建屋大計，港府大有縮沙之意，規劃署忽然向城規會提交文件，建議將高球場擬建公屋用地暫時修訂為「未決定用途」地帶。搞來搞去，房屋問題依然一籌莫展，港府依然無意打破既得利益藩籬，反正上樓無望，難怪愈來愈多年輕人輕裝上路，拿起BNO前赴英國闖一闖。

更不必說，經濟不景，民生多艱。今年加風四起，各大公共事業機構以社會復常為名，大加特加。不僅兩電飛擒大咬加電費，交通工具同樣排隊加價。最近5間巴士公司便大幅調高車資，港鐵又按「可加可減」機制起價，一加俱加，帶動通脹，市民百上加斤。至於公營醫療「等到死」已成常態，動輒發生醫療事故，病人非死即殘，甚至連醫院也會塌天花、塌器材。香港墮落，一節見則百節知矣。

治安不靖、發展停滯、福利欠奉、生活成本高企，年輕人看不到前路，壯年人覺得荒腔走板，有得走為何不走？本報早在去年已經預言，港府再不面對現實，針對移民潮改善施政，挽留人才，不久的將來，香港便會面對人財兩失、勞動力斷裂、競爭力崩盤之苦。現在不幸而言中，寧不悲乎！隨着出走的人沒有最多、只有更多，港府可能已不用急着起樓了。