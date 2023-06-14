功夫茶：日本排核來勢洶　港府千祈咪遊魂

日本政府無視國際社會嘅強烈關切和反對，一意孤行強推福島核污水排海，違背國際法義務，危害海洋環境和公眾健康。日方一味話經處理嘅核污水安全有信心，若然，理應喺國內尋找其他用途，例如為植物灌溉，而非排入公海，引起大範圍食物安全嘅風險。阿哥，依家核污水未排出太平洋，惟近日喺附近水域捕獲嘅魚類，放射性元素「銫」含量已經超標180倍！正如環保組織早就指出，核污水一旦入海，造成嘅傷害將係永久性，甚至引發致癌，損害人類DNA。你話唔驚就假！

呢嗱！立法會食物安全及環境衞生事務委員會尋日開會討論福島核污水排放等問題，議員多表憂慮，有議員擔心日本可能偷步，由於唔知何時排放，為穩陣計，現時應全面禁止日本食品進口；有議員甚至質疑日本可能已經私下傾倒核污水，希望政府取態更堅定，考慮禁止不止於福島一帶嘅日本水產。

環境及生態局局長表示，自核事故發生後，福島位置嘅水產已無進口至本港，強調若日方排出核污水，港府當採取嚴厲措施，且今年4月已加強水產檢測。阿哥！呢啲都係基本嘢！事實上，日本漁民和南韓漁民連日都有抗議福島核污水計劃，南韓反應尤其激烈，日前數千名南韓漁民喺首爾國會議事堂附近舉行大規模集會，敦促政府積極保護南韓漁民權益。除咗生計，更多人關心「癌從口入」，核污水絕不可以等閒視之！

有議員提到香港不要睇小自己，因為香港入口日本嘅漁農產品去年達2,000億日圓，居日本出口地第二，香港去年輸入日本嘅漁農產品已經超過美國，建議局方事先聲明會全面禁止有關產品，令日方三思。的而且確，「水倒咗落去不能逆轉」，不要貪一時舌尖上嘅高潮而疏忽食安呀！

環境及生態局局長就回應，局方冇任何底線，要視乎國際原子能機構和國家評核專家完成評核再決定制止範圍，而「最高風險就一定禁」。議員又問，可能有原材料來自福島，再喺其他城市加工而製成嘅魚乾等日本零食，進入香港，咁香港又如何管制？港產官僚至叻吹吹水、唔抹嘴，就話經過加工嘅食物，風險較低喎！至於管多少，局方會作一個全面嘅檢視再決定，要「令人覺得我哋都係科學咁去做」！港產官僚口就話「嚴厲」，實則就多姿勢！之前指跨部門專責小組已作出準備，一旦日方啟動排放核污水，當局可即時採取措施，禁止福島一帶沿岸最高風險縣份嘅水產品進口，以及對其他有風險縣份水產品嘅進口實施嚴厲管制。事關食安，關乎700多萬港人嘅健康福祉，港產官僚真係要以行動嚴厲把關，千祈唔好遊魂四海，失失慌、害街坊吖！