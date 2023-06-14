娛圈單打：文青女神大崩壞　舊愛乘機踩多腳

回憶總是美好，現實總是殘酷。想當年，憑着一曲《還是會寂寞》風靡萬千少男的台灣文青女神陳綺貞，與徐懷鈺、李心潔、吳佩慈合組「少女標本」攻港大受歡迎。可惜，歲月就像一把屠豬刀，當年的文青女神愈活愈放浪形骸，不僅偷食人夫，最近更遭舊愛數臭，形象蕩然無存。

話說陳綺貞同音樂製作人鍾成虎拍拖多年，在公在私都是好拍檔，詎料2019年她被狗仔隊拍下當街激吻人夫，疑似介入別人婚姻，激起兩岸三地嘩然，不得不承認跟鍾成虎早在2017年已經分手。經此一役，文青女神頓變放蕩婦人，形象和事業雙雙插水。

離奇的是，即使女方出軌，但二人依然掟煲唔掟蓋，一直保持工作關係，直到這幾天，鍾成虎忽然忍無可忍，在社交網發千字文控訴舊愛，直指陳綺貞「出爾反爾，要求提高歌酬，提高版稅，挑剔公司，半夜簡訊情緒霸凌同事，違約私接活動，過河拆橋」等等，誓要戳破文青女神假面具咁話。

正所謂曹操都有知心友，陳綺貞雖然被舊愛數臭，但「五月天」的阿信卻力挺好友，引用陳綺貞多首名曲歌詞發文，暗指一段感情即使逝去，亦應該好來好去。

嗱，歌仔都有得唱：「可以笑的話，不會哭」。一對男女若能好來好去，當然不會撕破臉皮互數，但感情就是非理性，社會上之所以這麼多情殺案，就是因為一方覺得癡心錯付，決心攬炒。不過話說回頭，陳綺貞自偷食人夫後，早就不是當年氣質出眾的文青女神，今番舊愛再踩多腳，殺傷力其實不見得有多大，純粹發洩心頭之恨而已。