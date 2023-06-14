中國的「一帶一路」倡議提出了10年，國際上受美國主導的輿論操縱，只是說參加倡議的各國都被中國誘入債務陷阱，使中國可以乘危搶佔它們的資源，但只舉個別例子，且數據不全，猜度多於實證分析，也不管項目的前後發展，界外利益，盡是政治化誣衊詆毀。這樣的輿論甚至影響香港及內地無知的群眾，也包括一些精英。

一帶一路倡議涉及萬計投資項目，不僅中國企業投資，還有外國及當地投資，它們都是在不同的市場環境營運，自必受市場因素影響，不可能因屬一帶一路倡議的範圍，便只賺不虧。一帶一路國家多屬發展中國家，多缺乏基礎設施和內外投資，市場環境遠較發達國家為劣。正因如此，在發達國家、跨國資本甚至國際機構捨棄它們之時，中國的投資正是雪中送炭，項目不少不屬一般性的商業投資，不能以即期短期利潤最大化的標準來衡量。

中國的投資或貸款，基本上屬開發性質，貸款利率低，且有延期以至減免還本還利的安排，目的是發展，從發展中找出共同利益，而不是跨國公司單為掠奪當地資源利益的短期行為。不少項目效果良好，如希臘的比雷埃夫斯港，是商業項目，卻是最賺錢的港口項目。又如中國老撾鐵路，西方一直抨擊，指投資超越老撾的財力，但落成之後，內外效益顯著。

若果用發展項目的角度看一帶一路不少項目，項目本身的長期和界外效益，以及對當地社會經濟起的作用，遠勝西方援助的項目，更不是西方企業投資項目所可比較。最關鍵的是，中國主導的不少一帶一路項目，若中國不投入，當地便沒有其他資金技術來源，不可能建設。

一帶一路的要義是區域連接。一個項目的作用有限，多個項目連接起來產生的規模效益、網絡效益巨大，不是一般投資評估所可理解。一帶一路是恢復並擴展歷史上全球化絲路的網絡，意義巨大，例如中老鐵路，打通中國與老撾的連接，接上中國鐵路網絡與中歐班列、中亞班列，並且推動中泰鐵路，促使連接越南、柬埔寨新鐵路和交通走廊建設，使老撾從陸地閉鎖的國家變成交通樞紐，也改善中南半島各國的連接，影響極其深遠。

一帶一路重心是連接，是市場與區域合作的連接，不是殖民主義和跨國公司的壟斷、掠奪和排斥本地發展。中國的倡議，功在世界。