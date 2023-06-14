台灣2024年大選決定台灣命運、決定戰爭與和平、決定未來4年大陸是「和統」還是「武統」台灣，影響中美在台灣問題上的最後決戰。台灣朝野當然感到了今次大選非同尋常，但沒有深切感到其後果的生死攸關的嚴重性，還在以過往大選的那種眼光、訴求、議題對待大選結果，以為無論是甚麼黨、甚麼人上台執政，都可以按照過去那套繼續混下去，可以將大陸的統一目標及壓力周旋化解。

而破壞中國統一、解決台灣問題的最大外部因素是美國的干預和介入。對今次大選形勢和後果，美國比台灣朝野更關注，美國最在意的是甚麼黨和人上台執政，最能更好的為其「對華戰略」服務。現屆的蔡英文、民進黨迎合山姆大叔，蔡英文對美國絕對忠心、聽話、服從，她是鐵杆「台獨」，但又不像陳水扁那樣鹵莽、自負、急於求成，以至不聽老美的安排，不理老美的利益，成為白宮眼中的「麻煩製造者」。

蔡英文心思縝密，在老美面前絕不自以為是，事事「美國優先」，老美讓她現在不要打出「台獨」旗號挑釁大陸，她在公開場合就「口不言台獨」，不刺激中共。然而這麼聽話的蔡英文不能再幹下去了，現在是民進黨的賴清德成為「大位參選人」，賴清德的「台獨」比蔡英文還鐵杆，公開標榜自己是「務實的台獨工作者」，但美國不甚了解賴清德，不知他的德性和能力，不知他對美國有多忠心、有多聽話，何況他與蔡英文關係不諧，並非蔡選拔的接班人。

台灣政壇早有傳言，蔡英文交代辦的事情，賴清德陽奉陰違，蔡英文深懼其人「腦後生反骨」，一旦當選，會對自己和黨內英系展開清算。賴清德讓山姆大叔擔心他會是第二個陳水扁，分分鐘壞了老美的大事。按照台灣的政治傳統，不管甚麼人參選大位，都要先讓美國面試、抽秤、照肺，然而這也未必靠得住，陳水扁就是人辦。至於國民黨的侯友宜、民眾黨的柯文哲，美國就更不了解，同樣頭痛也。