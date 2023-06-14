烏克蘭展開策劃已久的「大反攻」，據說目前已推進1,400米，奪回3條村莊的控制權，因此大事宣揚一番，西方媒體也一起為其敲鑼打鼓。其實這根本談不上甚麼戰果，烏軍連日來傷亡慘重，已有數千人陣亡，並損失不少武器裝備，西方吹噓天下無敵的豹2坦克也被摧毀了好幾架。花這麼大代價才推進1,400米，值得炫耀嗎？當然，烏克蘭和西方也許會說反攻剛剛開始，真正的較量還在後頭。但不管怎麼樣，這場戰爭正進一步走向失控，或者說正進一步走近美國的目標，美國不想收手，雙方就只能繼續打下去，直到戰至最後一個烏克蘭人。

很明顯，烏方發動大反攻，主要是執行美國的旨意。過去大半年戰爭陷於膠着狀態，美國仍源源不絕向烏國提供軍援，而且督促歐洲國家也這樣做，其中英國更陰險地提供貧鈾彈。既然準備了這麼長時間，投入了這麼多資源，烏軍再不行動起來，怎麼向西方金主交代？烏軍再不取得一場勝利，怎麼好意思繼續向西方伸手？

這就是烏克蘭極力爭取的F16戰機還沒到手，就急於展開大反攻的主要原因，政治考慮遠大於軍事考慮。烏克蘭前線將士最可憐，在沒有任何制空權的情況下被迫往前衝，多少人成為炮灰。

尤其不堪的是，烏克蘭南部赫爾松水壩被炸，不僅造成洪水氾濫和環境災難，而且導致數十萬烏克蘭人面臨缺水危機。烏克蘭及美西方不問情由就指摘是俄羅斯所為，正如之前北溪天然氣管道被破壞、核電廠遭炮擊一樣，他們都異口同聲指控俄羅斯，但最後都顯示賊喊捉賊，烏克蘭及美西方只是死不承認而已。北溪管道被炸後，瑞典當局也裝模作樣調查一番，結果卻不敢公布，原因何在？大家心知肚明。若此事是俄羅斯所為，美西方會不了了之嗎？

事實證明，基輔當局已失去理性，為達目的不擇手段，甚至不惜自毀與民生息息相關的重要基建設施，包括核電廠和水壩，完全不理戰後的重建和恢復。反而俄國顧慮重重，開戰初期盡量避免波及當地基建，直至克里米亞大橋被炸後才以牙還牙，開始瞄準對方的基建設施，但也不至於破壞核電廠和水壩。「我死之後哪管洪水滔天」，基輔當局大概就是抱着這種心態，不管戰勝或戰敗，他們都有美西方收留，只是苦了那些走投無路的烏克蘭人。