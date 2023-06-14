都說今日的華府高層活像精神分裂，是耶非耶？美國國務卿布林肯高調求訪北京，美媒連日期都披露為本月18日，但同一時間，《華爾街日報》煞有介事引述華府官員消息，指中國每年向古巴提供數十億美元，在古巴設立對美國的新監聽基地。中國和古巴即時否認，直斥是造謠抹黑；白宮發言人柯比亦指消息不準確，同時強調有關消息不影響布林肯訪華。

眾所周知，布林肯原定今年2月出訪中國，但臨行前發生了「氣球事件」，在美國國內鬧得沸沸揚揚，更出動美軍擊落氣球，非常誇張，中美關係自此急轉直下，中國對美國不瞅不睬，美國此後多番求見皆無功而還。

中國則趁這4個月時間展開大國外交，成功斡旋沙特和伊朗破冰，中國與沙特等阿拉伯國家愈走愈近，在利雅得舉行的「中阿合作論壇」，首日便簽署了價值100億美元的30項投資協議，涉及再生能源、房地產、礦產等領域。與此同時，今年3月與台灣斷交、改與北京建交的洪都拉斯，總統卡斯特羅剛獲習近平接見，中洪自貿協定有望在短期內完成談判。

沒有美國搞搞震，中國更能團結世界，此長彼消，美國看在眼裏只有空着急。布林肯訪華當然是有求於中國，包括美債問題、俄烏戰爭、軍事溝通等等，但就在「融冰」在望之際，美國又鬧出古巴監聽風波。當地顯然有一股很大的勢力，不欲見到中美融冰，或最低限度恢復交流，企圖藉監聽事件再炒起一波反中仇中浪潮，如同氣球事件翻版，阻止布林肯訪華。

一節見則百節知。整個美國亂糟糟，單是華府內部便矛盾重重。其實，現在着急的是美國，並非中國，布林肯能否訪華，未到最後一刻，還需等着瞧。