蒙哥馬利是二次大戰時期著名的軍事家，早在1960年，就曾對中國崛起表示憂慮。他來華訪問，面見毛澤東時忍不住問：「50年以後中國的命運怎樣？那時中國是世界上最強大的國家了。」老將軍說話含蓄，但意思彰彰明甚，就是擔心大約到了2010年，中國就會步納粹德國後塵，演變成一個大侵略者。毛澤東洞若觀火，當然知道蒙哥馬利將軍所問者何，他答得斬釘截鐵，說：「50年以後，中國的命運還是960萬平方公里……如果我們佔人家一寸土地，我們就是侵略者。實際上，我們是被侵略者……可是聯合國卻給我們一個封號，叫我們是侵略者。」

毛澤東是中國的領袖，中國領袖向來說話算話，事實證明到了2010年，甚至直至今天，中國雖然已經崛興與強大，但疆域仍然是960萬平方公里，沒有多佔別國一分土地。

自從上世紀70年代以後，我國更有40多年沒動過戈兵，在聯合國5個常任理事國之中，僅此一例，世界上再沒有別的軍事強國，能夠像中國般愛好和平、堅守和平。

今日的世界，又有很多軍官、學者、政治家跑出來叫囂，說中國將於5年內、10年內，就會武裝侵略鄰邦，進而開創以中國為核心的全球新秩序。昔日蒙哥馬利的預言落空了，如今這些人的識見、眼界遠不如蒙哥馬利，你認為他們所說的，能有一分一毫的價值嗎？

時至今天，中國領導層不但願意堅守毛主席遺訓，所作的新承諾甚至更神聖、更久遠。現屆領導人告訴世界中國永不稱霸，樂意擔當和平使者。蒙哥馬利在九泉之下聽到這番莊嚴的諾言，相信定然心懷大慰。