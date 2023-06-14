南韓政府就着中韓關係頻頻出招，不但召見中國駐韓大使邢海明，對他發表指摘韓方外交政策的言論表達不滿；南韓外長更批評相關言行違背《維也納外交關係公約》；總統辦公室則派官員開腔，指有人沒有發揮好橋樑作用；昨日輪到總統尹錫悅稱等待中方採取適當措施。凡此種種，怎會不是一套有備而來的組合拳？問題是，姿勢多多卻欠實際，你猜是為甚麼呢？

繼尹錫悅4月大談台灣問題不單純是兩岸之間的問題，應將其視為全球性問題，引發中韓關係緊張，這一輪的攻勢主要是針對邢海明提到美國正竭力打壓中國，有人沒看清歷史大勢，賭美國贏、中國輸，並謂「現在賭中國輸的人今後一定會後悔」所引發。賭仔從來最憎人窒頭窒勢，即使好言相勸：「戒賭，呢鋪贏硬！」他怎會聽得入耳？大發狼戾也不過是合乎其人設。

南韓外長朴振批評邢海明的言行十分不恰當，違背《維也納外交關係公約》，即外交官均負有尊重被派駐國法律規章之義務，且承擔不干涉該國內政之義務。這便奇怪了，土耳其前年已示範將包括美國在內的10名外國大使列為不受歡迎人物，本擬將他們驅逐出境，多國大使急急發表或轉載聲明，重申遵守外國外交官不干預派駐國家內政，事態才緩和。泡菜為啥不揸正來做呢？會不會是愚者千慮後，發現中美博弈怎會是南韓內政議題？談論押注誰勝誰負，也就肯定不是干涉內政了。何況「以台制華」乃當今廣為人知的老千局，有人對此竟懵然不知，4月更高調地將台灣此一中國內政問題呼籲「應將其視為全球性問題」。雖然有人宣布可打他嘴巴了，卻又把波踢給中方，做事欠缺膽識。

賭博也好，外交也罷，意識一錯便真怕有人輸到趴街。這不是「干涉內政」，這是仁者的叮嚀。