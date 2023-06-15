正論：司法質素泥沙下　改革不容一再拖

香港自詡法治之區，司法質素達到一流水平，事實是否如此？很遺憾，事與願違。司法界又被揭發一樁醜事，高院原訟庭法官陳嘉信，繼早前被踢爆就民事商標案撰寫判詞涉「司法抄襲」，有98%內容均來自原告陳詞，令案件發還重審後，再被揭發處理其他案件亦有同類情況。事件再次令人嘩然，惟法官質素泥沙俱下並非始自今日，一味「官官相護」根本不是辦法，司法改革、清除瘀血刻不容緩！

陳嘉信法官涉嫌抄襲的案件，是有關黃道益活絡油商標爭議的上訴案，至於今次又被揭發涉嫌抄襲，則涉及審理鷹君集團羅氏家族信託基金更換受託人的上訴案。儘管黃道益案需發還重審，但今次的鷹君案卻連重審都免了。上訴庭指出，可自行翻看文件重新考慮裁決，並會以更嚴謹的標準檢視，對原審的判詞只會給予很少或不會給予比重，強調原審法官是否出錯並非上訴重點。司法機構則表示，終院首席法官張舉能已就該案對陳嘉信法官作出嚴肅訓誡云云。

大學生進入校園的第一課，必定是提醒學生不能抄襲。如今卻是領取高薪厚祿、主宰司法判決的法官公然抄襲，而且是抄完一次又一次卻毫無後果，繼續好官我自為之，何謂官官相護，由此又可見一斑。

當然，法官的醜事豈止上述一樁，另一經典例子發生在去年。高院女法官金貝理審理一宗外籍男子涉嫌運毒入境案時，控辯雙方本來同意呈上被告的即時通訊對話作證據，但她突然要求以「案中案」方式聆訊，並裁定該些證據不可呈堂，接納疑犯的永久終止聆訊申請，更拒絕律政司要求，堅持准許被告離港。即使終院裁定律政司上訴得直，下令案件發還重審，並指示原訟庭發出拘捕令，但疑人早就逃之夭夭，一宗涉款數百萬元的運毒案就此無疾而終。身為法官竟然明目張膽放生毒犯，事後不但沒有受罰，還自行提出辭職了事，一樁醜聞就此不了了之，司法公平公正云乎哉！

事實上，這些例子都是冰山一角而已。自黑暴一役，法官政治立場偏頗、輕判或放生暴徒比比皆是，甚麼「優秀的細路」，港獨政客是「社會棟樑」等等，簡直到了語不驚人死不休的地步。迫於輿論壓力，司法機構不得不成立「兩層機制」處理針對法官及司法人員的投訴，惟有關機制自2021年8月16日生效至今，從來沒有一宗投訴法官的個案成立，就算張舉能認同其中一名被投訴的法官犯下「嚴重錯誤」，也是好言要求法官自我反省，連立法會議員都明言難以接受，卻又莫奈其何。

過了海就是神仙，在現行機制下，官官相護任是特首也無權置喙，司法獨立變質為司法獨大，有目共睹。

可以看見，所謂處理投訴的兩層機制，全部都是「自己人」組成。即是先由高院法官組成專責小組跟進，其後由諮詢委員會審視專責小組提交的調查報告，惟「第一級」固然全部為法官，就連「第二級」的9名諮詢委員會成員中，也有超過一半是法官。即使調查警方的監警會，也由不同界別人士擔任委員，投訴法官行為卻由法官主導及處理，裁決有可能公平嗎？有可能服眾嗎？

當法官們視之為「圭臬」的英國，都有量刑委員會防止法官濫權，香港司法界卻抗拒改革，更企圖透過小修小補敷衍輿論、蒙混過關，如此把戲早已令市民厭倦。何況法官質素良莠不齊，在在對香港的司法公正起着極為負面的影響。

必須強調，司法界絕非獨立王國，司法獨立更不是做錯事不用糾正的擋箭牌，尤其是香港回歸就快26年，法官卻依然不願放棄早已過時的假髮，甚至揚言戴假髮會顯得莊重一些，更能彰顯法治精神和司法獨立。這分明是自欺欺人，如果法治精神和司法獨立要靠一頂金色的假髮來彰顯，那才是最大的笑話。

說到底，本港司法充斥戀殖情緒，對祖國打從心底抗拒，他們從一頂假髮開始明頂暗抗，以至放生反中亂港人士，連大漢奸黎智英也一度獲國安法法官批准保釋，還美其名曰這是一國兩制的體現。環顧全世界，沒有一個地方像香港這樣，脫離殖民統治卻依然供奉着殖民幽靈。顯而易見，司法誤入歧途，戀殖深入骨髓，正是司法亂象不絕的主要根源，也是司法抗拒改革的真正原因。既然香港已經進入愛國者治港的新時代，就不能不正視這個問題，改革司法不容再拖！