娛圈單打：翻身機會不常有　受到教訓要學精

今年初因為「不小心駕駛」罪成而被判入獄18日的楊明，果真18日後又一條好漢！出獄後他先是聲淚俱下向高層及觀眾道歉，反省數月終於再度活躍幕前，有份主演的《一舞傾城》熱播，最近又獲安排加入王牌處境劇《愛‧回家》。為了幫他洗底，TVB都可謂用心良苦。

楊明獲安排飾演「雷公」白彪私生子、正氣戇直的「湯圓」一角，日前更瞓身落水拍攝，結果不幸「掛彩」受傷，但他毫無怨言，保持專業。梗係啦，自己知自己事，機會唔係人人有，尤其涉及刑事案底，隨時永不超生。難得TVB不離不棄，當然要搏盡報答。

所以話啫，出嚟社會做事，識人好過識字。有指他自從和莊思明相戀後，衝動火爆性格大為收斂，加上跟高層關係要好，擺出真誠反省狀，終獲高層原諒，給他翻身機會。須知道，唔少明星仔都恨入《愛‧回家》劇組，皆因此劇收視率高企，連寂寂無聞的新人也能成功入屋。別人爭崩頭也不可得，楊明輕易獲得機會，各有前因莫羨人，唔恨得咁多。

講開又講，早年的楊明放浪不羈，經常鬧事。2006年曾起飛腳踢傷夜場保安，普通襲擊罪成被判守行為，豈料守行為期間又在便利店刑毀，最終被判150小時社服令兼向便利店賠償。至於緋聞女友名單更是成串長，最為人熟知是陳敏之和阮兒，直到2016年戀上拿督女兒莊思明，冇腳雀仔才安定下來。

好啦，浪子回頭金不換，做人最緊要向前望。刻下楊明懂得感恩和珍惜，適逢TVB小生青黃不接，觀眾不妨畀個機會。