瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所日前發布報告，指美國和俄羅斯坐擁全球近九成的核彈頭，美國有5,244枚，俄羅斯有5,889枚。報告說，只有美國、俄羅斯、英國、法國的核彈頭處在部署狀態，由導彈及飛機使用發射，這種狀況的核彈總數為3,844枚，其中約2,000枚處於高度作戰狀態，幾乎全部屬於美國和俄國。這些核彈頭已經搭載在「導彈或配備戰略轟炸機的空軍基地」，猶如子彈上膛，一扣扳機可發。

去年2月俄烏之戰爆發，全世界最關注的就是這場戰爭會否引發核戰，因為俄烏之戰實際上是俄羅斯與美國及北約之戰。俄羅斯總統普京早已放話，俄國不排除使用核武。有了這個警告和絕決死拚的態度，極大地震懾和約束了美國和北約，把戰爭限制在常規武器的狀況。然而，把戰爭限制在常規武器狀況，並不等於可以永遠不使用核武，約束只是暫時的、有條件的。

俄羅斯的核武政策是，當國家重要政府設施、軍事設施遭到彈道導彈、核武或其他大殺傷力武器、常規武器攻擊，令國家存亡處於危險時刻，俄羅斯就會使用核武。俄羅斯的核武政策很明白，常規戰的升級也會導致俄方使用核武。

俄羅斯和普京的核威懾，戰端剛啟時有一定的作用，但打着打着威懾作用就遞減。一是俄烏之戰的反覆和美國西方的插手，以及俄羅斯犯下戰略和戰術上的錯誤，不能不使戰爭升級；二是美國和北約不可能接受俄羅斯的威嚇，他們會認真對待威嚇，一方面小心控制援烏武器和戰爭規模，一方面做好核戰準備。

現在，美國的架勢愈來愈不怕打核戰。美國清楚俄烏之戰的核較量會首先發生在歐洲戰場，美國大力支援戰術核武予歐洲，這種小型核戰不怕打大，被摧殘和削耗的是俄國和歐洲，俄羅斯的國家存亡不會出現危險，美俄不會發生戰略核武互相攻擊本土，不會攬住一齊死，打打無妨。