今年春季，烏克蘭揚言要對俄羅斯軍隊發動大反攻，春季完結了，卻是只聞樓梯響，直至近日，烏軍才勉強組織起像樣的攻勢，經過血戰連場，聲稱向前推進了1,400米。

今日進軍1,400米，明日可能要退守1,500米，俄烏戰爭再延續下去，將是無有了期。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫估計，這場仗可能打打停停，直至數十年後才有結果。美西方國家不停向烏克蘭供應軍火，很多送出去的都是舊裝備，存在倉庫中也是等待淘汰，如今損耗了正好換上新的一批，但烏軍獲得源源不絕的新武器，在情在理便很難提出停戰要求。到頭來美西方只是付出軍備，烏軍卻要付出生命作代價，平白當了冤大頭而不自知。

據說這一場反擊戰十分慘烈，俄軍每傷亡一人，烏軍就要傷亡10人，烏克蘭就算勉強能收復部分失地，也是一步一個血足印。今年初，中國曾積極介入調停，希望將俄烏兩國拉到談判桌上，但近日在俄軍佔領的烏國領土內，卻突然發生水壩崩塌事件，雙方都指摘是對方所為，使原本露出的和平曙光，蒙上陰影。看來是有人不希望和談成功，故刻意製造障礙。

不過，這個魯仲連角色，中國能夠當上固然是好，不能當上也沒所謂，反正鷸蚌相爭，漁翁始終是得益者。如今美西方集團對俄羅斯已合圍成勢，莫斯科要尋求出路，只能向中國靠攏。早前法國總統馬克龍說，俄羅斯已經淪為中國的附庸，此說容或太過，但俄國對中國的依賴肯定是日漸加深。所謂「三十年河東，三十年河西」，昔日前蘇聯是中國的老大哥，今日中國反過來領在俄羅斯的前頭，能夠得到這個小老弟助拳，中國崛起之路肯定會走得更順暢。