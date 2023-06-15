美國國務卿布林肯預計本月18日訪華，終獲中方確認，但佢口沒遮攔，一味廢噏無謂，日前接受訪問，表示同意中國喺古巴設立間諜中心已有多年，並指上屆特朗普政府已知悉中國早於2019年提升喺古巴嘅情報收集措施，卻對此阻遏不力。

呢，古巴外長羅德里格斯批評美國捏造事實，作為繼續經濟制裁古巴嘅口實。中國外交部則表示「造謠污衊是美國的慣用伎倆」，更指美方才是名副其實嘅「監聽大國」。中國再敦促美方反躬自省，停止造謠抹黑，停止對各國進行無差別竊聽竊密嘅「黑客帝國」行徑，用詞不可謂不嚴厲！

布林肯哪有一點表達對中國嘅誠意？訪華前仍一味對中國造謠抹黑！美方儘管將「脫鈎」改稱「去風險」，把中國這「敵人」改稱「競爭對手」，但骨子裏從冇改變對中國嘅圍堵和打壓。不誠無物，中國一度凍結兩國高層對話，無非睇透老美毫無誠意，哀莫大於心死，都真係講多句都嫌嘥氣！

布林肯訪華之行，差點又因佢口不擇言、衰多口而告吹！惟白宮國安會發言人柯比早就表示，相信最新事件不會影響布林肯訪華之行，佢話「我們理解與華雙邊關係緊張，不過沒有事情改變到總統想與中國維持溝通渠道開放的事實」。

中國雄起，強勢立於世界舞台，惟美國依然戀棧過去「要打誰就打誰，要制裁邊個就制裁邊個」嘅年代，那是一葉障目，沉醉於「美國優先」嘅自我膨脹！史學名家錢穆堅持「凡欲知史，必先學知人」，如今山姆大叔仍然唯我獨尊，你美國想與中國溝通，那就要拿出誠意吖嘛！如今東方壓倒西方，想同中國對話，便要知道當今歷史命脈在哪一位人物，不能再頤指氣使，要學點禮儀，明嗎？