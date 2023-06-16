功夫茶：口說支持實無譜　冷待中醫唔識寶

本港中醫發展仍有不少掣肘，例如中醫師不能使用聽診器，亦不能為病人進行抽血及打針等。事實上，中醫業發展博大精深，對不同病症均可提供適當嘅診療服務。第5波抗疫戰中，喺疫情嘅預防、治療以至復康嘅全過程中，中醫藥充分發揮其優勢及作用，尤其喺復康方面，中醫藥證實能減少長新冠後遺症。

近年來，不難見到有些中醫診所經常大排長龍，可見中醫漸受落；內地政府喺2020年發表《粵港澳大灣區中醫藥高地建設方案（2020至2025年）》，充分展示內地對中醫藥發展嘅重視。特區政府冇理由懶懶閒，起碼應該加快中醫藥普及化，包括喺普通科和專科門診引入中醫診症供市民選擇。

呢！立法會尋日通過「積極推動中醫發展，紓緩醫療系統壓力」嘅議員議案。一眾議員發言，無不對政府冷待中醫表示不滿，有議員批評本港中醫發展緩慢，指出要推動中醫發展，首重人才；現時本港3間大學專門培訓中醫人才，之不過政府近年卻削減資助中醫本科學士學位嘅名額，卻又喺一般就業政策和輸入人才清單中加入中醫師，難怪議員直言政府做法「奇怪」！何止奇怪，根本就與發展中醫背道而馳！

其實，政府真要推廣中醫，應參考內地嘅做法，完善中醫藥法例及體系，設立中醫藥管理局等，有乜理由反而削減資助中醫本科學士學位名額？這豈非本末倒置？中醫發展潛力無限，正如議員話齋，目前不少和中醫相關嘅行業，譬如推拿行業，亦未獲重視，惟唔少推拿場所未能以按摩院條例註冊，尋且經常被誤以為色情行業。

政府口就話支持中醫業，查實又係口惠而實不至。正如有議員指出，疫慌期間，顯示中西醫並用有成效，政府若然重視，何以第一所中醫醫院最快都要拖到2025年先可以啟用。議員要求當局加快將中醫納入公營醫療系統，並強化中醫喺基層醫療嘅角色，令輕症和長期病患者有效分流，以紓緩公院人手不足嘅情況。

至於另一個值得關注嘅問題，要培養中醫人才就要尊重呢個行業。議員認為，應賦予中、西醫同樣嘅轉介權，目前冇中醫師專科資格嘅認可制度，導致大部分學歷、培訓進修、名銜資格欠缺實效，建議政府設立法定專科註冊制度。此外，中西醫待遇差天共地，中醫冇統一嘅薪酬表，職業階梯有限，容易造成人才流失，是以議員建議喺醫管局增加中醫代表。要發展中醫產業，政府可以做嘅仍有很多，問題係呢個政府往往口講支持實則冷待，如果真係當中醫係寶，就要積極去改革、扶助，令其發揚光大，而唔係大路朝天，各走一邊！