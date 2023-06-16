正論：嬰兒死於人禍　公院爛到入心

公立醫院醫療事故層出不窮，港府每次都擺出認真檢討狀，但慘劇依然不絕上演，證明從來沒有吸取教訓。最新一名受害者，是來到世界僅一日的早產嬰兒。該名嬰兒患有先天性心臟病，需輸注強心藥物，惟醫護人員竟然沒有打開輸注管活栓，近一小時後始被發現，最終返魂乏術。涉事的威爾斯親王醫院僅例牌地將個案轉交死因庭，彷彿「走足程序」便關人個關，簡直傷透天下父母心！

該名不幸死亡的早產嬰兒本周一才出世，並送往新生兒深切治療部，一雙小眼睛還未及看清楚這個世界，翌日便遭粗心大意、草菅人命的醫護人員奪去小生命。當時嬰兒持續出現低血壓，需增加嬰兒強心藥物處方，惟輸注儀器約50分鐘後發出警報，醫護人員檢查後始驚悉輸注管活栓沒有開啟，藥物沒有輸入嬰兒體內。即使其後重新輸注藥物，但嬰兒情況持續惡化，延至同日下午離世。

兒科醫生指出，低血壓嬰兒沒有輸注強心藥物，只消十多分鐘便會有生命危險；病人組織直斥，事件絕對是人為疏忽。

事實上，該名早產嬰兒被送入新生兒深切治療部，理應獲醫護人員高度照顧，不可能犯下如此低級錯誤。但很可惜，今時今日的公營醫療狀況百出，病入骨髓，多麼匪夷所思的事情也會發生。

事發後，威院竟然在周三深夜始公布事件，擺明就是避開傳媒即時追問，企圖拖延淡化。而院方所謂即時採取措施，避免再發生同類事件，無異於賊過興兵，更以轉交死因裁判官跟進為由，拒絕詳細交代，甚至欲諉過輸注儀器可能發生故障。如此這般反應，有人會信公院真的有認真反省、吸取教訓嗎？

今次慘劇，不禁令人聯想起2011年九龍醫院癌翁遭紗布「封喉」窒息致死一事。事件中，廿多名醫護人員齊齊無視錯誤，將癌翁活活「焗死」，事後院方百般抵賴，要死者兒子自行檢拾染血紗布搜證並報警才肯展開調查，醫者父母心云乎哉！

更不必說，今年4月，一名發燒女病人在東區醫院急症室「等到死」倒斃殘廁，事隔多時才被發現，令人心寒。每一次醫衞局都表示高度關注，每一次醫管局都聲稱認真調查，但嚴重醫療事故依然前赴後繼不斷上演，證明所謂的關注、調查、改善，全部虛應故事走過場！公營醫療系統爛到入心，彷彿視病人生命如無物，可謂鐵一般的事實。

誠然，病人眾多，人手有限，忙中有錯或許難以避免。但許多嚴重醫療事故根本同人手不足無關，而是醫護人員的心態問題。正因為醫護人員敷衍塞責，得過且過，一條珍貴的小生命就此沒有了，成為父母一生的傷痛，聞者心酸。

如果醫護人員真的明白，病人生命全繫於他們一念之間；又或者他們有認真看待，視病猶親，一切便可扭轉，這個嬰兒便有機會茁壯成長，很可惜世事並沒有如果。試問醫者倘若有父母心、有醫治病人的同理心、有重視病人生命，事情何至於無法挽回的地步？

這些年，公院醫療事故沒有最離譜，只有更離譜。斷錯症、開錯藥、換錯心、輸錯血、打錯針輪番上演，病人不是被醫殘就是一命嗚呼。至於公院墮物更彷彿成為潮流，冧燈冧軌冧天花，形同第三世界，令人嘆為觀止。公院醫療質素不斷墮落，有人形容病人一隻腳踏入公院，另一隻腳踏入鬼門關，絕無誇張。

最令人不齒的是，每當要爭取更好待遇、提高薪酬津貼，公院某些醫護總會強調他們是如何勞苦功高，對病人如何無微不至，醫療水平如何傲視全球，但很遺憾，事實並非如此。一次又一次的醫療事故，一個又一個不幸的受害者，令市民一次又一次心寒。

香港醫療水平不僅每況愈下，醫護質素同樣令人不忍卒睹，不是鬧罷工搞政治，就是高舉保護主義，將業界利益凌駕病人福祉。最不堪的是，港府怯於醫護霸權，至今不敢搬動利益集團奶酪，即使立法會好不容易通過修訂，但引入海外醫生依然龜行蝸步，任由人手不足積重難返，任由公營醫療腐爛下去。

說來實在唏噓。香港納稅人對公院醫護絕對不薄，他們薪酬之高，絕對是世界級水平，但服務質素卻成反比，病人求生變成求死，他們對得起納稅人嗎？對得起自己的專業嗎？香港淪落至此，港官無動於衷，難怪移民潮方興未艾，出走的人絡繹不絕，寧不悲乎！