台灣明年大選，三路人馬正鬥得不亦樂乎，誰當選分別並不大，只是「明獨」或「暗獨」之差而已。所以，大陸方面一直冷眼旁觀，既不插手，也不評論。有趣的是，有台灣媒體針對大陸網民的調查顯示，超過七成受訪者希望民進黨賴清德當選。

這似乎很不可思議，其實也不難理解，大陸網民當然不是支持台獨，而是希望利用這位「務實台獨工作者」早日實現統一。道理很簡單，賴清德上台後必定變本加厲推動台獨，和平統一的希望更加渺茫，促使大陸將不得不下定決心採取武統。早前大陸有位知名學者也表達過類似觀點，暗示希望賴清德成功當選，讓大陸順勢武統台灣。

由此可見，大陸民眾對台灣問題正漸漸失去耐心，要求早日統一的呼聲日益強烈。他們已不再寄望國民黨等所謂藍營可以帶來和平統一，只是希望盡快解決台灣問題，既然和統已不可能，剩下的選擇就是武統。中國國防部長李尚福早前也在香格里拉對話中明確重申，「絕不承諾放棄使用武力」，反映官方和民間對武統都有充分的心理準備。這也正是大陸網民「支持」賴清德當選的真正原因，他也許就是促成兩岸統一的助燃劑，或者說就是台獨的掘墓人。

有外媒報道，華府早在半年前就開始為居住台灣的美國公民制訂撤離計劃，並在過去兩個月加速行動。雖然白宮表示目前沒有必要考慮此政策，但強調有例行程序準備應對任何緊急情況。這等於間接承認美國政府已有撤僑計劃，難怪連印尼政府也準備從台灣撤僑。實際上，從拜登無意中透露「毀滅台灣計劃」，到威逼台積電搬離台灣，都說明美國只是將台灣當作一枚棋子，「挺台」其實就是「棄台」。蔡英文和賴清德之流到現在還認為美國大兵會替台獨賣命，可謂太傻太天真。

蔡英文執政7年來，最大「功勞」就是將兩岸推向戰爭邊緣，使台灣變成亞洲最危險的火藥庫。而賴清德的台獨立場更強硬，一旦上台執政，勢必進一步激化兩岸矛盾，引爆戰爭一點也不奇怪。外媒說賴清德台獨立場引起美國政府疑慮，不是沒有道理。美國打台灣牌，只是為了「以台制華」，而不表示願意直接介入兩岸戰爭。如果賴清德像陳水扁那樣不聽指揮，亂搞一通，成為「麻煩製造者」，豈不是壞了老美大事？