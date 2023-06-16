美國總統大選明年11月舉行，目前似乎仍然是拜登鬥特朗普的局面。儘管特朗普正面對非法保存機密文件等指控，一旦罪成，最高刑期達到100年，但一樣無阻這位前總統的聲勢。當地多間不同媒體的民調均顯示，超過七成至八成受訪者認為，是次檢控出於政治動機。如此結果，更加強特朗普頑抗決心。

見風駛舵的共和黨員，逾六成支持特朗普參選，大幅拋離只有兩成多支持度的德桑蒂斯。事實上，德桑蒂斯只有44歲，貴為政壇明日之星，根本不急於一時，橫豎拜登又好，特朗普也罷，頂多只能再幹4年，屆時德桑蒂斯不足50歲，仍有大把本錢競選總統，無謂現在就開罪一票「特粉」。

儘管審理特朗普案的大法官表明，最快70日有判決結果，但別說仍有兩個多月時間，即使特朗普被判罪成，他仍可提出上訴，這樣一搞，很快便到大選，只要他勝選，總統有刑事豁免權，過了海就是神仙。

反觀拜登選情低迷，不停在公眾面前「躀低」，更令美國人以至民主黨內部對其健康質疑。明知如此仍硬要競逐連任，除了反映拜登年紀一把仍戀棧權位，亦顯示民主黨蜀中無大將，人才凋零。

事實上，特朗普贏面十分大，別說他有一大票鐵粉盲目支持，就說拜登上任以來毫無政績，反而處處讓人見證他的無能。他甫上任即從阿富汗狼狽撤軍，打了20年的仗一夜打回原形；遏華無功而還，布林肯還忙不迭求見中國；俄烏戰爭陷入膠着，大筆軍援猶如無底深潭；在中東及南美的影響力直線下挫，「大哥」之位拱手讓予北京；跟歐洲盟友貌合神離，指揮棒愈來愈不好使。拜登之差比特朗普更甚，選民迫於無奈，惟有再選特朗普，已是寫在牆上。