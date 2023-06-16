中韓關係近日跌至低點，隨着韓方炒作中國駐韓大使就着南韓外交政策發表講話，外界對於第9次中日韓領導人會議能否圓滿進行存疑。南韓前總統盧泰愚之子盧載憲日前發表文章，呼籲中日韓應以亞洲價值構建共同體。出發點雖好，卻忘記了老美的必然攪局。

盧載憲提到首爾政府試圖改善與日本的關係，但當務之急是跳出中韓、中日、韓日雙邊關係，從東亞乃至整個亞洲的多邊關係這一更廣闊視角出發，尋求東亞共同價值和目標，打造可持續發展的共同體。他以當年有人提出歐洲聯合構想時，很多人也潑冷水，惟如今歐洲通過歐盟成功構建了治理架構為例，深信中日韓以亞洲價值構建共同體看起來雖像是天方夜譚，但有朝一日終會成真。

中日韓倘能以和為貴，而不是像現在般有國家執意倚美、盲目反華，固然極好。問題是，美國不會容許一個強大的「治理架構」在亞洲冒起。美國政治學家約瑟夫奈伊在探討美國世紀是否將要終結的著作中指出：「日本若與中國結盟，中日兩國合起來的資源會使它成為強大的同盟。」美國在冷戰後享受了因「世界霸主」而來的種種好處，又豈容橫行無忌的狀況面臨終結。因此「美國高度不可能退出東亞，萬一退出，日本或許會靠向中國。」莫說中日歷史糾紛乃一重大嫌隙，老美會否眼巴巴讓東亞崛起挑戰自己？這還談中日韓構建共同體？

雖然老美也曾一度擔心歐盟或成大患，又憂慮歐元威脅美元地位，但北約收編了歐洲大國為山姆大叔對抗俄羅斯充當「出手笨人」，亞洲有甚麼大國可供利用來與中國匹敵？此所以說盧文建議中日韓可從年輕人交流、文化合作入手，華府是不會阻撓的，惟若想更進一步，則要看美國實力衰落的速度。