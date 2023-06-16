美國國務卿布林肯幾經周折終證實本月18日至19日訪問中國，這將是2018年10月時任國務卿蓬佩奧訪華以來，美國最高級別外交官員再度出訪中國。布林肯訪華一波三折，事前佢先和中國國務委員兼外長秦剛通過電話，中方強調美方應停止干涉中國內政和損害中方主權安全發展利益，並希望美方採取實際行動，推動中美關係止跌企穩。秦剛指出，中美關係遭遇新的困難和挑戰，責任是清楚的。

布林肯則表示，華府將繼續透過外交接觸向北京提出關注事項。秦剛和布林肯通電話後，中國外交部稍後即確認布林肯訪京事宜，顯然雙方「傾掂數」。布林肯此行據悉有三大目標：一是建立能討論重要挑戰、處理誤解及避免誤判開放溝通管道，以避免美中競爭演變成衝突；二是為美國價值與利益發聲；三是尋求雙方喺跨國挑戰上嘅潛在合作，例如氣候及全球經濟穩定。

誠然，美方若能遵循北京提出嘅「相互尊重、和平共處、合作共贏」，則一切好辦事。之不過，老美講一套做一套，老朽草此文時，看到本報「產經」要聞說，隨着中美兩國嘅矛盾愈演愈烈，由美國主導嘅一場「去中國化」活動正在浩浩蕩蕩地上演，涉及產業、貿易、金融、科技等各個領域。美國財長耶倫暗示，可以擴大對國際貨幣基金組織及世界銀行嘅支援，以抗衡中國嘅擴張；與此同時，參議院亦正推動一項草案，取消中國跨境電商對美國出口貨品嘅關稅豁免，大有「貿易戰2.0」嘅勢頭！經濟上打壓中國，軍事上又係加快更新印太同盟體系，應付老美眼中嘅所謂「中國挑戰」！中美高層會談在即，山姆大叔依然在不停攪局，稟神冇句真。不誠無物，相信訪華兩日都唔會有乜好結果！