娛圈單打：大個女要拍拖　戀愛腦又何妨

嗱，今年鄭欣宜事業大豐收，冧莊樂壇各大頒獎禮的女歌星獎。但有眼利網民發現，她自從上月稱病缺席港台頒獎禮後便一直潛水失蹤，連社交網都沒有更新，擔心她病重，甚至有生命危險，要尋人咁話，認真誇張。

即係咁，大家睇住欣宜大，不經不覺已經36歲，咁大個女，做事自有分寸。最新消息，欣宜「戀愛腦」發作，掛住拍拖無心工作，連公司都搵佢唔到。之但係，女仔拍吓拖又何妨？唔通等到人老珠黃至嚟求偶咩？

話說欣宜男友名叫Derek，大佢3歲，曾赴笈英國讀書，現時在香港開花店。今年情人節，欣宜曾在男友花店打卡放閃；上周生日，又被捕獲同男友現身日本主題樂園，不過近日又傳情變，撲朔迷離。

講真，欣宜都大個女，談婚論嫁好應該。檢視其過去情史，都可謂多姿多采。包括初戀男友、童星出身的林寶麟，可惜遭母親肥姐嫌棄，棒打鴛鴦。之後又同加籍鬼仔Mark Ryan相戀，對方更陪欣宜走過喪母之痛，但始終未能開花結果。其後又傳出同大隻男模、攝影師以至教友拍拖，甚至自爆曾為前男友放下尊嚴，跪求對方不要離開，但都是無疾而終。現在學精了，低調保護愛苗，話唔埋好快嫁得出。

再講，欣宜的演藝之路走得並不容易，一度減肥成功被捧成萬人迷，但因為同吳卓羲「死亡之吻」遭網民狂插跌落谷底。她一直努力上進，不理負評，終憑《女神》一曲獲得認同，同時不再為體重焦慮，強調肥瘦一樣美。事業有成，如果連人生大事都有着落，相信肥姐在天之靈都會感到安慰啦。