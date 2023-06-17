俄羅斯國防部日前發布視頻，展示烏克蘭軍方派多艘無人艇襲擊俄軍保護「土耳其溪」天然氣管道的船艇，背後在空中有美國無人機偵察支援。

美國封鎖俄羅斯最主要的方法是斷絕俄國的天然氣出口。炸波羅的海德俄北溪2號天然氣管道，從制裁禁制出口升級至破壞天然氣管道，便不是暫時作戰動作，而是摧毀基建，使戰後不易恢復。在此之前，烏克蘭已控制俄過境到歐洲的天然氣管道，俄氣入歐大受打擊。但俄氣入歐本有3個管道體系，北方與中部受破壞，還有經黑海、與土耳其合作的土耳其溪與藍溪管道。烏克蘭開戰以來，特別是北溪2號被炸後，俄羅斯與土耳其加強從這兩條管道把俄氣輸入土國，轉往東歐、南歐。

今次烏克蘭無人艇試攻土耳其溪及藍溪，相信會是大舉轟炸這兩條管道的前奏。假若美國與烏克蘭成功的話，便是全面禁絕俄氣入歐，餘下的由印度等用液化天然氣運歐，亦會輕易被美國堵截，歐洲便只能從美國和挪威進口天然氣；因為壟斷，價格當然是數倍於俄氣，讓美國、挪威賺取暴利。

挪威氣田逐漸衰竭，若俄羅斯天然氣進歐的管道全部被摧毀，重建至少多年，戰後歐洲的天然氣便完全為美國壟斷了。美國要求歐洲不要依賴俄羅斯，結果是要轉為倚賴美國。依賴俄氣，成本低下，有利於歐洲工業發展與民生安穩。依賴美國，歐洲工業會因成本過高而失去市場競爭力，社會民生亦受通脹摧殘。利害相比，民眾亦可看見，歐盟的政客為何沒法認識，沒法抗拒美國的要求？民主、自由等口號值得歐洲社會重大犧牲去強施於烏克蘭以至俄羅斯？

炸北溪2號後再來破壞土耳其溪、藍溪，美國實際是借烏克蘭向歐盟與土耳其開戰，東南歐國家塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞、希臘以至匈牙利會大受打擊，它們會啞忍而不作任何抗議嗎？歐盟的大國德、法已逐步失去在歐盟內的領導作用，政治主動權落入親美的歐盟官僚手裏，後者開始騎劫歐盟與美國結盟來出賣歐洲利益。

即使歐洲不敢在此時反抗美國，若戰事拉鋸，入秋後天然氣價格又飛升，可能引發大規模民眾反戰、反美國天然氣進口的抗議。歐盟能否借此與美國抗衡，抑或被美國順勢用顏色革命換掉不聽話的歐盟領導？歐盟可否逃過烏克蘭戰爭這一劫？