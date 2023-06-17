台灣當局對「兩岸終有一戰」、「解放軍犯台」，最初「很有信心」的打法是「境外決戰」、「灘頭殲敵」。山姆大叔陰陰嘴笑，知道台灣是在吹牛，但為了賣軍火，還要支持台灣的這一打法，蔡英文當局這些年花大價錢向美國買了不少能「境外決戰」、「灘頭殲敵」的重武器。

然而，這種自欺欺人的吹牛術混不了多久，解放軍一次次大包圍台灣軍演，亮出的戰力讓台灣知道，即使購買再多的美國重武器，也阻擋不了大陸拿下台灣，於是台灣不再叫囂「境外決戰」、「灘頭殲敵」，而是哀求美國出兵保護台灣。山姆大叔玩出模糊戰略，說出兵護台要有先決條件，台灣要堅守一段時間，美軍才能「馳援」。

多少日呢？三天？一周？半個月？誰也說不準。解放軍軍演展現出來的「拒止」美軍馳援、實行反登陸的實力，令美台絕了馳援的「望」。這個時候，山姆大叔見「時機成熟」了，就告訴台灣，最好還是向烏克蘭學習，打城市戰、打巷戰，在灘頭、城市路上布滿地雷，讓共軍寸步難行，每進一步都要付出沉重代價，讓台灣全民每人手中都有美國提供的AK47步槍，美國還會提供各種打城市戰、游擊戰的輕武器，可讓共軍有來無回，「陷入台灣全民抗敵的火海之中」。美國要把台灣人都變成「台獨頭子」蘇貞昌，哪怕是用掃帚也要和解放軍拚到底，這就是美國為了阻擋中國統一、不惜「毀滅台灣」的計劃。

為了實現這個計劃，美國派出數以百計的軍官訓練台軍，台灣當局延長了兵役訓練時間，日前台灣「國防部」又公布了《全民國防應變手冊》，增加「敵我識別」等篇章，指導台民「緊急應變」。在「敵我識別」章節中，圖示臂章顯示「中國人民解放軍」各種訓練作戰服裝，手冊還增加了《通訊傳播中斷應處》、《戰傷醫療急救》、《即時掌握正確訊息的方式》等篇章，擺明要讓台灣民眾和解放軍「人自為戰」也。