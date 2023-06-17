美國前總統特朗普一生傳奇，目前正在上演最驚險的一幕，他被控未經授權保留機密文件、串謀妨礙司法公正，再加上其他罪名合共37項，有專家估計，假如全部成立，他要在牢中被關500年。若然果真如是，特朗普又能壽比南山，他將成為另一個美猴王，被收押500年後，方能再做好漢。

表面上看來，特朗普的罪行罄竹難書，但很多美國人不以為然，本周一公布的民調顯示，81%的共和黨人認為檢控只是出於政治動機。過去美國政客私藏政府機密檔案，是司空見慣之事，現任總統拜登就親口承認，自己亦曾犯此錯。拜登沒有再被追究，特朗普卻要面對數十條控罪，一碗水不能端平，難怪共和黨支持者會深深不忿。

特朗普已經放話，一旦再次入主白宮，定必以眼還眼，他將會任命「真正的特別檢察官」，追查拜登和他的犯罪家族。以往競逐美國總統，是一場公平和文明的比賽，勝出者固然可喜，落敗者亦可以全身而退。至於卸任後的白宮主人，大都可以優游度日，或者做政治顧問，或者作巡迴演說，甚至甚麼都不幹，只終老於林泉，也是十分愜意的事。

由特朗普和拜登開始，卻正式打破了優良傳統，總統離職後未必再能安生，政敵會以法律作為武器，對你窮追不捨。美國所有法律條文加起來，據說多達18萬頁，範圍近乎無所不包。主宰白宮的歲月，處理事務千頭萬緒，如果有人捧着繁瑣的法例刻意找碴，很容易就可以挑出總統的毛病，待至卸任後再逐一追究，恐怕很多人前一步踏出白宮，下一步就要跨進牢房去。看來往後的美國會像南韓一樣，總統任期結束，很可能便是鐵窗生涯的開始。