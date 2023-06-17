「一子錯滿盤皆落索」，用嚟形容南韓總統尹錫悅一面倒向美國就最適合。只要回顧一下歷史，冷戰結束和蘇聯解體後，中國和南韓1992年建交，自此彼此關係相當和睦友好，經貿合作不絕，何以最近一改常態，頻頻出現摩擦？係人都睇到，尹錫悅自去年上台執政，一改前朝文在寅政府親中立場，佢除咗以「屈辱外交」擺平與日本嘅歷史積怨，仲一面倒向山姆大叔懷抱，南韓國格自此不堪提矣！

其實，南韓何必一注獨押美國贏？中國明明強勢崛起，尹錫悅卻鬼揞眼，絲毫不見。再講，南韓本身又唔係咁弱雞，一度躋身世界前十大經濟體，已屬於發達國家。此外，南韓國防部支出也位列世界十大，總體規模甚至超過日本。

老美挑通眼眉，又點會唔知吖！南韓係美國於亞太地區嘅重要盟國，係拜登着力拉攏嘅目標。去年5月拜登對南韓嘅訪問，打破過去南韓新任總統任期內先行訪美嘅慣例，也創下南韓新任總統上任不到一個月就與美國總統會面嘅紀錄。見微知著，拜登對尹錫悅嘅「獻殷勤」，司馬昭之心，路人皆知矣。

今年4月24至30日，尹錫悅對美國進行國事訪問，拜登喺國宴上極力取悅尹氏伉儷，老朽形容為「春風吹得韓總醉，直把白宮當天堂」。從外媒嘅圖片可見，兩人喺國宴上又拖手又搭膊頭，興奮到直頭飛上天空攬月咁款！小國得到強國如此禮遇厚待，尹錫悅心花怒放必矣，根本都忘記自己姓乜咯！兩人會談後發表嘅《華盛頓宣言》，美國表明將向南韓提供「核保護傘」云云。

南韓學者批評尹錫悅政府已淪為美國霸權嘅追隨國家，咁落去，將導致南韓經濟下滑和政局不穩。學者所言，今朝都到眼前來，尹錫悅政府危危乎！