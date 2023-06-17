每年的7、8月是學期結束和畢業月份，也是不少應屆港漂畢業生租房的旺季。港漂學生習慣在群裏或港漂圈裏找學姐學長轉租，但是最容易踩坑。一來房子素質未必有保證；二來他們有機會在沒有正式簽約的情況下，向學弟學妹「短租」他們的房子，不能保證下年能否續租；三來容易出現二房東問題，即學長學姐跳過房東，或在房東不知情的情況下把房子轉租，一旦被房東發現，學弟學妹們有機會被要求即時搬離住處。

網上有攻略教路，提醒港漂學生在不同港漂租房網上找房源，比如港漂圈等不同的租房平台找短租房子的注意事項。在租房網站找房子也有風險，例如專營港漂學生租房生意的「港漂家」，早前因為經營困難，無力交租而引致逾200名學生被業主驅趕，有些學生更損失多達一年的預繳租金。

找地產中介是一個較為穩妥的辦法，雖然香港的地產中介管理得很好，但是不能排除非法中介和黑心中介的存在。大家可以到公司註冊處官網查詢中介的牌照，比對查看。

公屋是港府針對房屋緊缺問題推出的，其規格相當於內地的廉租房。根據規定，公屋戶主不得轉租其所居住的公屋，承租公屋也屬於違法行為。大家可以去香港房屋委員會官網查詢香港目前存在的所有公屋。

親身睇樓是必須的。入住前，記得仔細檢查房子及所有家具設施，例如去水口是否暢通，如果發現房子損壞的地方，務必拍照及通知業主。一旦簽下合約，則代表你已經認同該房子沒有任何問題。入住前仔細檢查可以保障自己，以免退租時發生任何不愉快事件。

香港租約普遍都是「一年生約一年死約」，即是第一年雙方都不能隨意解除或更改租約，一年租期到期後，租客可以選擇續租或解約，只需提前一個月通知。有些港漂學生可能住不夠一年，香港法律也沒有強制規定必須12個月以上的死約。來港新生可以嘗試和房東協商租約時間，只要和房東達成一致，都是合法。

簽約時，通常會支付3個月的房租，其中包括兩個月租金作為按金，及預先支付的首個月租金。若通過中介代理租房，還需支付額外的中介佣金。租約期滿後，當業主有意收回物業時，假若檢查單位後並無任何問題，按金將退回予租客。

業主租客簽約時，租約裏需訂明各種訊息，例如賠償細則、水電費用及押金的處理方式等。租約也需一式兩份，業主和租客各持一份。除此之外，需在簽訂租約後30日內打釐印，若日後雙方有爭拗，則有法律保障。

香港的大學以積極進取的態度吸引高質素人才來港就讀，配合香港未來經濟和社會發展的需要。筆者建議大學在這方面「行多一步」，建立機制解決港漂學生租房問題，或者提供一些相關的訊息輔導。