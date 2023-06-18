在中國總理訪問德國並舉行「第七輪中德政府磋商」前夕，德國公布了自二次大戰後首份國家安全戰略報告，這個舉動極不尋常。

二戰後，德國徹底趴下，成為美國附庸，成為美國在歐洲最大的「軍事基地」，受到美國的控制和「保護」，70多年來無論在冷戰還是冷戰後都不必制訂甚麼「安全戰略」。目前有3萬多美軍駐紮德國，美軍的歐洲司令部和非洲行動指揮部設在德國，美國還在德國部署了核武器。美軍在歐洲、中東和西亞地區軍事行動的總後勤基地設在德國；美軍的野戰醫院、練兵場、空軍基地設在德國，德國在「國家安全」上完全依賴美國，「高枕無憂」。

現在忽然倍感不安全地要制訂「國家安全戰略」，最大原因當然是背後提供保護的美國對稱霸全球深感不安全了。美國把自己的稱霸受到挑戰而生出的強烈不安全感傳導給了德國，要讓德國制訂與美國「口徑」一致、「對手」一致的「安全戰略」，共同對付美國的兩大對手——俄羅斯和中國。

在德國的「國安戰略」中，把俄羅斯列為可預見的未來最大的安全威脅，這很正常，眼下的俄烏之戰，在美國主導下已使俄德幾乎成了敵國，德國已被綁在美國、北約的戰車上。然而中國呢？多年來沒招你沒惹你呀！相反，這麼多年中德關係全方位合作好得很呀！經貿、產業、科技、文化、外交、政治關係密切，利益巨大呀！怎麼忽然間中國成了德國的「安全威脅」呢？

德國的安全報告批評北京試圖重塑全球秩序，一再牴觸德國利益，對全球安全構成愈來愈大的威脅；報告還指摘中國漠視人權，利用經濟實力實現政治目標，愈來愈積極要求獲得區域優勢，令地區穩定和國際安全承受壓力。德國說得振振有詞，卻全是毫無根據的誣衊不實之詞，全是信口雌黃抹黑之詞，大家見之十分熟口熟面，原來全是照抄美國的對華戰略打壓、「亂扣屎盆子」的胡說八道。