美國前國務卿基辛格日前接受訪問時形容，中美正處於懸崖頂上，如果雙方維持當下緊張局勢，大陸和台灣很可能爆發軍事衝突，敦促華府和北京從對峙中各退一步。這位百歲老人的擔心不難理解，他的警告也不是沒有道理，問題是，所有緊張局勢都是美國一手造成，一個域外國家跑到台海興風作浪，為何反而要求中國退一步？台灣問題關乎中國主權和領土完整，是核心利益中的核心，哪有退一步的空間？

中方當然知道兵凶戰危的道理，不想中國人打中國人，比任何國家更不希望台海發生戰爭。奈何美方步步進逼，不斷觸碰台海紅線，似乎非要挑起戰爭不可。在這種情況下，中方除了做好隨時戰鬥的準備，根本沒有其他選擇。基辛格與其敦促雙方各退一步，不如要求華盛頓改變「以台制華」的圖謀。

畢竟，今時今日美國已不可能遏制中國，不管採取甚麼手段包括瘋狂打「台灣牌」，都將徒勞無功。一直以來，美國阻止中國武統台灣的手段無非靠武力威懾，華府政客固然不斷口出狂言，那些智庫也經常紙上談兵，極盡恐嚇之能事。直至近日，有美國智庫專家還在叫囂，要讓中國認知發動戰爭的巨額代價，才是可能避戰的方式。

看來老美不僅高估了自己，而且低估了中方的決心和能力。既然中方視台灣問題為核心利益中的核心，就意味着必然會不惜一切代價去維護，老美以此恐嚇中方，恰恰反映本身無知。其實他們應該反問自己，是否真的願意為了台灣這枚棋子而與中國爆發軍事衝突？他們願意或者說能夠付出多大代價？

說穿了，老美根本沒有這種膽量。近期美方不斷強調要與中方溝通對話以避免誤判，國務卿布林肯為求訪華，甚至到了卑躬屈膝的地步。這說明甚麼？說明美國真的不敢與中國爆發軍事衝突，因為他們知道自己沒有把握取勝。美國智庫已不止一次指出，雖然美國擁有紙面上全球第一的軍事實力，但目前美軍戰力空虛的問題十分嚴重，這一因素可能導致美軍武力介入台海戰爭的行動以全面失敗告終。這並非無的放矢，論整體軍力美國當然佔優，但在中國家門口，解放軍已擁有壓倒性的優勢，美軍高層將領對此心知肚明，言論往往比文人政客更溫和。基辛格顯然也是心中有數，所以頻頻出聲示警。