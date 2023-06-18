很多人擔心中美關係，甚至認為兩國最終難免一戰，實際上卻不必過分悲觀。中國前總理朱鎔基的一句論斷，始終最值得信賴，他認為，中美兩國關係不會好到哪裏去，也不會壞到哪裏去。

對中美關係悲觀的人，有一半是站在美國的角度看問題，有一半是站在中國的角度作判斷。從美方的立場看，有人相信美國既為了力保世界第一強國地位，也為了紓緩國內債務危機所觸發的民怨，故會不惜燃點戰火，與中國大打一場。至於從中方的立場看，不少人認為解放軍現有的武器裝備，已足夠在中國近海與美軍決一雌雄，北京領導層為了確立管治權威，會很樂意和美國開戰。

上述的推斷是否合乎邏輯、道理，我們姑且不論，但只要靜觀世情，察看種種客觀迹象，你就會發覺中美兩國不是循戰爭的方向走。本文刊出之日，正是美國國務卿布林肯訪華之時。布林肯來訪之路並不平坦，經歷一波三折，須反覆叩門，最後才成功，但即使面對多重障礙，他仍然不疲不厭地爭取來華的機會。假如美國存心與華一戰，布林肯斷不會如此卑躬屈膝，他願意再三放下身段，正是反映出華盛頓政府亟欲避戰。

同一時間，中國亦散發出和平訊息，近日國家主席習近平帶同一眾外交官員，以隆重規格接見美國微軟公司創辦人蓋茨。習主席在會面中強調：「我常講，中美關係的基礎在民間。」這句話有深意存焉，意思是中國人想和美國人交好，美國人亦樂意與中國人接觸，兩國人民早已結下深厚情誼，雙方關係的基礎亦十分牢固。這番話在在處處、字裏行間都充滿友誼氣息，以此觀之，這絕不是求戰的態度。